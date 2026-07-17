E tot mai aproape scenariul în care vom ajunge să plătim din nou 10 lei pentru un litru de motorină. Escaladarea conflictului din Iran reaprinde preţul petrolului, iar de această dată, avertizează specialiștii, șocul din piață ar putea fi chiar mai puternic decât cel din primăvară, pentru că rezervele mondiale de carburant sunt aproape goale.

După câteva zile de respiro, șoferii văd din nou scumpiri la pompă. La unele staţii, de ieri şi până azi, preţul motorinei a crescut deja cu 14 bani pe litru. "Eu nu ştiu cât e preţul, da de câţiva ani eu îmi pun de 50 de lei. Cât merg, merg", spune un şofer. Pe fondul conflictului din Iran, petrolul s-a scumpit din nou şi în doar câteva zile a ajuns de la 70 de dolari la 85 de dolari pe baril. Asta se va vedea la pompă, iar specialiştii spun că motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei pe litru.

În ultimele 30 de zile, benzina s-a scumpit cu 0,3% iar motorina cu 4,1%

Nu mai e mult până acolo. La unele staţii, motorina deja costă peste 9 lei şi 60 de bani. "Dacă şi acest petrol care circula pe acolo nu ar mai urma să ajungă în pieţele internaţionale, am merge încetul cu brent-ul peste 100 de dolari. Am avea cotaţii care să se apropie de vârfurile anterioare. Mai contează ce se întâmplă şi cu dolarul în raport cu leul. Dolarul a avut o tendinţă de apreciere în ultimele luni", a declarat Claudiu Cazacu, analist energie.

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"Lucrurile vor sta mult mai rău decât am văzut în martie-aprilie. Dacă în martie-aprilie aveam depozitele comerciale pline, aveam depozitele strategice pline, acum depozitele comerciale sunt la un nivel mult mai redus, iar depozitele strategice sunt goale în proporţie de 70-75%. Asta crează o presiune mult mai mare pe preţul petrolului", a declarat Dumitru Chisăliţă, Asociţia Energie Inteligentă. În plus, nu mai e în vigoare nici schema de sprijin din partea statului. "Autorităţile s-ar putea gândi în ce măsură pot interveni. Rămâne de văzut care din aceste autorităţi, pentru că guvernul are puteri limitate", a declarat Alexandru Ciocan, expert energie. În ultimele 30 de zile, benzina s-a scumpit cu 0,3% iar motorina cu 4,1%.