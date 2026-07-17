Austria caută muncitori străini: cum poți lucra și locui legal în această ţară timp de doi ani

Austria caută muncitori străini. Ţara le oferă profesioniștilor din afara țării posibilitatea de a lucra și de a locui legal pe teritoriul său prin intermediul Cardului Roșu-Alb-Roșu, un permis acordat inițial pentru o perioadă de doi ani.

Acoperișurile orașului și Kunsthaus, Muzeul de Artă Graz, vedere de pe Schlossberg, muntele castelului, Graz, Austria - Profimedia

Documentul poate fi reînnoit, iar în anumite condiții poate deschide drumul către obținerea dreptului de ședere permanentă în Austria.

Cui se adresează programul

Programul se adresează în special persoanelor care au studii, calificări sau experiență profesională în domeniile în care există un deficit de angajați. Printre sectoarele vizate se numără tehnologia informației, ingineria, sănătatea, construcțiile și alte meserii calificate, scrie txm_org.

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Obținerea permisului nu depinde de ordinea în care sunt depuse cererile. Autoritățile austriece folosesc un sistem de punctaj prin care sunt evaluate mai multe criterii, precum nivelul studiilor, experiența profesională, cunoașterea limbilor străine și vârsta solicitantului.

Pentru a putea obține Cardul Roșu-Alb-Roșu, candidații trebuie să se încadreze într-una dintre categoriile eligibile și să îndeplinească punctajul și condițiile stabilite pentru profilul lor profesional.

Permisul reprezintă una dintre principalele căi prin care Austria încearcă să atragă angajați calificați în sectoarele care se confruntă cu lipsă de personal.