Mai bine de 20 de terase din Mamaia vor fi demolate, după ce inspectorii de mediu au descoperit că patronii s-au întins mai mult decât aveau voie. Unele beach-baruri depăşesc şi cu mai bine de 1.000 de metri pătrați suprafaţa agreată de stat. Administratorii au la dispoziție cinci zile pentru a demola ce au construit în plus. Terasa unuia dintre cele mai cunoscute cluburi din nordul stațiunii Mamaia e printre cele care încalcă legea.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a luat la pas plajele din Mamaia și Constanța. Inspectorii au verificat dacă terasele și beach-barurile respectă suprafețele prevăzute în contractele de închiriere.

"În acest moment avem 23 de clădiri, mă rog, terase care au fost descoperite că au încălcat legislația plajelor", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Administratorii unuia dintre cele mai cunoscute cluburi din Mamaia trebuie să dărâme o parte din beach-bar în următoarele 5 zile, în caz contrar construcția va fi demolată de angajații de la Apele Române.

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"Este vorba de zona cluburilor, nu sunt multe. Majoritatea cluburilor din zona de nord Mamaia și zonele Năvodari. 36.50 Prin extinderea unor zone de alimentație publică au depășit acordul nostru", a precizat Stelică Hagi, directorul ABADL.

Terasa de 1.000 de metri pătrați din această zonă nu are autorizație de construcție, spune ministrul Mediului, care subliniază faptul că managerii au fost notificați de mai bine de o lună, însă fără niciun rezultat. Acum au la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a o pune la pământ.

Diana Buzoianu crede că demolările nu vor afecta turismul, ci, din contră, îl vor ajuta.

"Cred că ele cresc capacitatea oamenilor de a dori să investească pe litoral. Respectarea prevederilor legale va aduce mai mulți oameni pe plajele din România", a declarat Diana Buzioanu.

"Fiecare dintre ei ar trebui să respecte legile. Ca în afară, cred că asta e și motivul pentru care mulți români pleacă în străinătate și să nu vină în România", a spus un turist.

"Dacă și taxele sunt așa cum sunt la noi în țară, oamenii se descurcă cum pot. Ar trebui să respecte cât de cât și să le ofere spațiu și pentru ei să pună prosoapele și șezlongurile", a spus alt turist.

În schimb, la Năvodari, deși am depășit jumătatea sezonului estival, multe dintre construcțiile de pe plaje nu sunt gata.

"La Năvodari, în momentul de față, vorbim de zeci de operatori care au încheiat contractul abia acum câteva luni. O parte dintre ei sunt în plin proces de amenajare a plajei. Urmează să finalizeze", a declarat ministrul Mediului.

Ministrul susține că întârzierile au apărut din cauza unor operatori economici care au construit ilegal și apoi au contestat deciziile autorităților. Totuși, oficialul este convins că lucrurile merg într-o direcție bună. Anul trecut au fost descoperite peste o sută de construcții care încălcau legea.