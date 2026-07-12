Horoscop săptămânal Peşti 13-17 iulie 2026. Această perioadă îți reactivează creativitatea, dorința de exprimare romantică și hobby-urile, dar aduce și nevoia de a clarifica chestiuni nespuse din trecut.

Aspectul de Lună Nouă în Rac se manifestă în sectorul timpului liber, evidențiind domeniul iubirii, al flirtului și al relațiilor cu copiii, deschizând o etapă favorabilă pentru valorificarea talentelor tale. Cu toate acestea, sectorul este influențat de tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, aducând mesaje confuze de la foste relații sau neînțelegeri în discuțiile cu cei dragi. În plus, atmosfera ta interioară este tulburată de aspectul Venus careu Uranus, care activează sectorul secretelor și al izolării, scoțând la iveală informații neașteptate.

Bani: Domeniul investițiilor făcute din pasiune și al valorificării muncii tale creative se află în prim-plan. Luna Nouă în Rac îți oferă oportunitatea de a lansa un proiect artistic independent care îți poate aduce venituri, însă prezența configurației Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac te avertizează să nu investești sume mari în campanii de promovare acum, deoarece datele pot fi greșit interpretate. Pe de altă parte, aspectul Venus careu Uranus aduce o destabilizare financiară din surse ascunse. Poți descoperi o eroare într-un cont de economii sau poți fi obligat să plătești o taxă neprevăzută pentru a debloca un bun lăsat în custodie, afectând fondul tău de rezervă.

Dragoste: Sfera sentimentală aduce răsturnări de situație și mesaje surprinzătoare. Luna Nouă în Rac favorizează exprimarea vulnerabilității, dar tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac poate aduce un mesaj text neașteptat de la o fostă iubire, punându-te în dificultate în raport cu partenerul actual. Discuțiile în cuplu necesită transparență pentru a evita scenele de gelozie. În plus, aspectul Venus careu Uranus aduce o revelație în planul secretelor intime, fiind posibil să afli o informație despre trecutul persoanei iubite, fapt care generează o discuție serioasă. Dacă ești singur, o conexiune rapidă se poate înfiripa la un eveniment cultural, dar prudența este indicată.