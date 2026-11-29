Horoscop săptămânal Balanță 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce o concentrare puternică pe resurse, valori personale și planuri de viitor. Venus, guvernatoarea ta, intră în Scorpion, activând sectorul banilor și al stimei de sine.

Trigonul Uranus-Pluto este un aspect excelent pentru creativitate, studii superioare, călătorii sau proiecte care îți pun în valoare talentele autentice. Totuși, careul Marte-Uranus poate aduce obstacole neașteptate în călătorii, acte juridice sau o stare de oboseală ascunsă. Careul Mercur-Jupiter cere prudență în cheltuielile făcute pentru prieteni sau proiecte de grup.

BANI: Intrarea lui Venus în Scorpion deschide o perioadă favorabilă pentru creșterea veniturilor, renegocierea salariului sau atragerea unor câștiguri suplimentare din activități independente. Ai un simț practic mai ascuțit și poți identifica ușor oportunitățile profitabile. Totuși, careul Mercur-Jupiter te avertizează să nu exagerezi cu cheltuielile de imagine sau cu investițiile în proiecte colective care nu au o bază solidă. Dacă ai de semnat acte legate de străinătate sau instituții publice, verifică toate detaliile, deoarece careul Marte-Uranus poate genera întârzieri birocratice. Mizează pe proiectele creative susținute de trigonul Uranus-Pluto.

DRAGOSTE: Viața sentimentală capătă profunzime și stabilitate. Trigonul dintre Uranus și Pluto aduce o transformare benefică în modul în care iubești, ajutându-te să te eliberezi de rutină și să aduci mai multă pasiune în cuplu. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană cu o viziune diferită asupra vieții, poate chiar din alt oraș sau altă cultură, care îți va trezi un interes puternic. Pe plan emoțional, careul Marte-Uranus poate scoate la suprafață anumite frici sau nemulțumiri reprimate. Nu le ignora; discută deschis despre nevoile tale de siguranță afectivă.