Horoscop săptămânal Fecioară 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Ai o săptămână extrem de activă, cu Marte care îți oferă determinare, dar și o doză mare de nerăbdare. Careul dintre Marte și Uranus poate declanșa răsturnări de situație în carieră sau conflicte cu superiorii, dacă nu îți temperezi impulsivitatea.

Din fericire, trigonul Uranus-Pluto lucrează în favoarea ta, oferindu-ți șansa unei modernizări profunde a modului în care muncești. Venus intră în Scorpion, aducând diplomație în comunicare, în timp ce careul Mercur-Jupiter te sfătuiește să nu divulgi planuri secrete înainte de vreme.

BANI: În plan profesional, tensiunea dintre dorința ta de control și schimbările bruște impuse de superiori sau de piață este evidentă. Nu reacționa la cald în fața provocărilor; folosește energia trigonului Uranus-Pluto pentru a propune soluții tehnice eficiente și pentru a te adapta rapid. Poți obține o promovare sau un nou rol dacă demonstrezi flexibilitate. Venus în Scorpion favorizează negocierile, vânzările, contractele pe termen scurt și cursurile de perfecționare. Atenție la careul Mercur-Jupiter: evită să te bazezi pe zvonuri sau informații neverificate atunci când iei decizii financiare.

DRAGOSTE: Pe plan afectiv, Venus în Scorpion îți oferă un farmec aparte în conversații și te ajută să exprimi mai ușor ceea ce simți. Este un moment excelent pentru a clarifica neînțelegeri mai vechi prin dialog sincer sau pentru a planifica o escapadă de weekend cu partenerul. Dacă ești singur, o discuție aparent banală, un mesaj sau o întâlnire în trafic ori la un curs se poate transforma într-o conexiune promițătoare. Ai grijă însă la stresul acumulat din cauza lui Marte; nu descărca frustrările profesionale asupra celor apropiați și acordă-ți timp pentru relaxare mentală.