Horoscop săptămânal Berbec 13-17 iulie 2026. Climatul acestei perioade aduce în atenție spațiul domestic, oferindu-ți ocazia să te concentrezi pe consolidarea sentimentului de siguranță personală.

Când are loc aspectul de Lună Nouă în Rac, atenția ta se îndreaptă către cămin, patrimoniul imobiliar și legăturile de familie, deschizând o etapă plină de sensibilitate în care simți nevoia să îți aperi spațiul intim. Totuși, în acest sector se manifestă tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac, fapt care scoate la lumină discuții vechi cu rudele, documente locative rătăcite sau neînțelegeri legate de proprietăți care acum necesită reevaluare. Pe de altă parte, liniștea îți este pusă la încercare de un aspect tensionat, deoarece Venus careu Uranus aduce un aer de instabilitate în viața socială.

Bani: Sectorul imobiliar și gestionarea bunurilor de uz casnic trec printr-un moment de reorganizare administrativă. Luna Nouă în Rac deschide calea către negocieri legate de achiziția unui teren sau demararea unor lucrări de renovare în locuință. Totuși, prezența configurației Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac sugerează că nu este indicat să semnezi acte finale de vânzare cumpărare, ci să reanalizezi fiecare clauză. Te poți trezi că o agenție îți trimite un act adițional cu modificări de cifre sau că plata unei asigurări pentru casă este procesată greșit. În paralel, aspectul Venus careu Uranus aduce o destabilizare a veniturilor din activități secundare, un proiect independent fiind suspendat din cauza unei avarii tehnice la serverele unui client.

Dragoste: Viața afectivă oscilează între dorința de protecție și surprizele din cuplu. Tranzitul Soare conjuncție Mercur retrograd în Rac reactivează discuții mai vechi cu partenerul despre administrarea gospodăriei, fiind posibil ca un fost partener să te sune pentru a clarifica împărțirea unui bun comun, provocând o stare de nostalgie. Concomitent, aspectul Venus careu Uranus aduce o turnură imprevizibilă în dinamica partenerială. Persoana iubită poate refuza pe neașteptate să participe la o întâlnire planificată cu prietenii tăi, alegând să își petreacă timpul separat. Dacă ești singur, magnetismul tău funcționează într-un mod atipic, iar o interacțiune ocazională într-un magazin poate genera un schimb rapid de mesaje, deși viitorul acestei legături rămâne incert.