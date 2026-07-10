Mâncăm, de la un an la altul, tot mai multă îngheţată fină, cu arome uimitoare. Laboratoarele și gelateriile au una dintre cele mai aglomerate veri de până acum.

Cu cât sunt mai ridicate temperaturile din termometru, cu atât mai mari sunt cozile la îngheţată. Fisticul, brownie-ul fără zahăr, caramelul sărat, dar şi aromele clasice precum vanilia și ciocolata cu lapte se vând ca pâinea caldă, iar vitrinele gelateriilor se golesc în câteva ore.

Reporter: Care este aroma ta preferată de înghețată?

Persoană: Pfiu, greu. Acum cred că vanilie.

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"Consider că are mai puține e-uri și chimicale și îmi place tot ce e mai natural", spune un client.

Ce spun clienţii despre preţuri

Când pofta e mare, nici preţul nu mai atârnă atât de greu în alegeri.

"Pur și simplu experiența, aroma, toate la un loc merită acei 10 lei în plus pe care îi dai", spune o persoană.

"Dacă este un produs natural aș da și mai mult", spune altă persoană.

În laboratoare se lucrează la foc continuu.

"Ori de câte ori este nevoie să producem înghețată, pentru că în funcție de vremea de afară producem ajungem undeva să producem până la 50-60 kg pe zi. În funcție de perioada zilei, în funcția de zilele săptămânii, pot fi și la alte locații de 1600 de clienți, în alte locații pot fi de 700-800 de clienții", explică Nicolae Claudiu, manager.

Producătorii se bucură că publicul este din ce în ce mai tentat să încerce gusturi noi.

Care sunt cele mai vândute arome

Nu mai aleg doar o înghețată, ci și o experiență. Aromele artizanale i-au făcut pe tot mai mult să renunțe la gusturile clasice. Pentru nostalgici, orez cu lapte, iar pentru tineri mojito. Sunt printre cele mai vândute arome.

"După zilele cu ploaie, după zilele urâte, mai ales în primele zile de vreme frumoasă, vin foarte mulți clienți. Multe sute. Într-o zi productiva în general în zilele de weekend, în care după cum știm Calea Victoriei e închisă, sunt cozi și sunt multe sute, mult peste 500", explică Ștefan Dumitru, fondator.

Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală, şi o caută inclusiv în prăjituri sau torturi. În același timp, peste 25% din vânzările de îngheţată sunt reprezentate de variantele fără zahăr și vegane.

"Clienții care aleg înghețată artizanală cheltuiesc în medie 77 de lei pe această categorie. Se conturează o premiumizare a clientului, migrează spre segmentul premium și clar îngheţata artizanală cu puține ingrediente și calitative este o soluție", menţionează Matei Bădescu, director de achiziţii.

Nu doar când ieşim în oraş ne oprim la un desert răcoritor: aproape un sfert dintre clienții platformelor de livrare rapidă au comandat, de cel puţin trei ori, înghețată în această vară.