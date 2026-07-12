Comisia Europeană, amenzi pentru giganții tech care nu protejează consumatorii de capcanele online

Noi reguli emise de Comisia Europeană, care ar permite să amendeze marile companii de tehnologie, în cazul în care nu protejează consumatorii, mai ales copiii. Este vorba despre capcanele online, ce îi determină să cheltuiască bani. Acest proiect reprezintă un proces de consolidare pentru siguranţa reţelelor de socializare, potrivit Mediafax.

Comisia Europeană urmează să anunțe până la sfârșitul anului o propunere privind consolidarea protecției consumatorilor în mediul online. Inițiativa vine în contextul în care blocul comunitar dezbate și o posibilă interdicție privind accesul copiilor la rețelele sociale, scrie Financial Times.

UE pregătește reguli mai stricte pentru protecția consumatorilor online

"Trebuie să ne asigurăm, în următoarele săptămâni, că avem un răspuns general coerent la o problemă care a căpătat o amploare foarte mare, nu doar în cercurile politice, ci, cred eu, și în rândul publicului larg", a declarat pentru FT comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath.

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Tot mai multe țări analizează modalități prin care copiii să fie protejați de efectele nocive ale internetului, inclusiv ale rețelelor sociale.

Persoanle sub 16 ani nu vor mai avea acces la unele platforme

Regatul Unit a anunțat că persoanele sub 16 ani nu vor mai putea folosi platforme precum TikTok, Instagram sau Snapchat. Franța și alte state membre ale UE pregătesc, la rândul lor, restricții la nivel național. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunțat și ea în favoarea unor astfel de măsuri.

Noile reguli europene ar urma să combată designul care creează dependență, capcanele legate de abonamente și așa-numitele "modele înșelătoare", prin care utilizatorii sunt determinați să cumpere sau să plătească pentru servicii fără să își dea seama pe deplin.

"Nu există o singură soluție care să rezolve toate problemele. Va fi nevoie de mai multe măsuri care să funcționeze împreună", a spus McGrath.

"Copiii pot fi deosebit de influențabili și vulnerabili. Prin urmare, considerăm că protecția trebuie consolidată în acest domeniu, în special dacă există și o tranzacție comercială la mijloc", a adăugat oficialul european.

Comisia Europeană vrea să intervină direct în cazurile grave

Comisia dorește, de asemenea, să își acorde competența de a aplica aceste norme în cazul unor "situații sistemice foarte ample, cu caracter transfrontalier". În baza unei alte propuneri care urmează să fie prezentată, instituția ar putea amenda platformele care încalcă legislația privind protecția consumatorilor. Măsura ar urma să se aplice nu doar marilor companii de tehnologie, deja vizate de legislația digitală a blocului comunitar, ci și comercianților online mai mici sau producătorilor de jocuri video.

În prezent, statele membre sunt responsabile de aplicarea acestor norme, iar Comisia are doar un rol de coordonare.

McGrath a afirmat însă că "această coordonare nu a dus niciodată la aplicarea unei amenzi sau a unei sancțiuni și pur și simplu nu reprezintă un factor suficient de descurajare pentru companiile care vor să încalce legile noastre".

Propunerea provoacă însă și discuții în interiorul Comisiei. Unii oficiali europeni și unele state, printre care Polonia, consideră că noile reguli s-ar putea suprapune cu legislația deja existentă, inclusiv cu Regulamentul privind serviciile digitale.

Interzicerea rețelelor sociale pentru copii rămâne controversată

În același timp, interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele sociale rămâne o măsură controversată. Australia a introdus deja o astfel de interdicție, însă criticii spun că metodele de verificare a vârstei pot fi ocolite și pot ridica probleme privind protecția datelor personale.