Horoscop săptămânal Fecioară 20-24 iulie 2026

În timp ce Soarele intră în sectorul retragerii și al refacerii interioare, fapt care te îndeamnă să îți acorzi momente de repaus și să îți încarci bateriile în liniște, prezența lui Venus chiar în semnul tău îți oferă o strălucire deosebită. Totodată, Mercur, planeta ta guvernatoare, își reia mișcarea directă în sectorul prietenilor și al proiectelor colective. Această schimbare elimină neînțelegerile sau întârzierile din cadrul grupului de apropiați sau al asociațiilor din care faci parte. Te simți mult mai conectat cu cei din jur, iar ideile tale sunt primite cu multă deschidere. Mintea ta se eliberează de griji inutile, permițându-ți să te bucuri de momente sociale plăcute și să restabilești legături de prietenie care păreau slăbite din cauza distanței sau a lipsei de timp.

BANI: Planul profesional și cel financiar sunt puternic influențate de conexiunea armonioasă dintre Venus, aflată în zona personalității tale, și Mercur, aflat în sectorul proiectelor de grup și al susținătorilor. Această configurație este ideală pentru a prezenta un proiect personal în fața unui colectiv sau pentru a solicita sprijinul unor parteneri de afaceri. Imaginea ta profesională este excelentă, iar atenția ta recunoscută pentru detalii te ajută să pui în lumină calitățile. Dacă ești în căutarea unui nou loc de muncă sau dorești o colaborare suplimentară, o recomandare venită din partea unui prieten sau a unui fost coleg de birou se poate materializa acum prin obținerea unei oferte concrete și avantajoase financiar. Negocierile financiare pe care le pornești în această perioadă sunt încununate de succes, deoarece știi exact cum să îți valorifici abilitățile și să ceri un preț corect pentru serviciile tale.

DRAGOSTE: În planul iubirii, prezența lui Venus în propriul tău semn te plasează într-o poziție extrem de favorabilă. Atragi atenția cu ușurință, iar sensibilitatea și atenția ta la detalii sunt extrem de apreciate. Aspectul de sextil cu Mercur din zona vieții sociale facilitează discuții extrem de plăcute și sincere cu partenerul de cuplu. Puteți alege să petreceți timp în compania unor prieteni comuni sau să organizați o ieșire relaxantă la un eveniment cultural local. Pentru cei singuri, oportunitățile romantice pot apărea chiar în cercul tău de prieteni sau în timpul unor activități de grup. O simplă conversație despre un interes comun se poate transforma rapid într-o atracție profundă, facilitată de modul tău natural și cald de a te exprima. Îți exprimi dorințele cu claritate, iar partenerul sau persoana de care ești atras va răspunde cu aceeași sinceritate.