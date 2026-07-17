Horoscop săptămânal Leu 20-24 iulie 2026. Săptămâna aceasta debutează cu o explozie de vitalitate și încredere în sine, odată cu trecerea Soarelui în propriul tău semn zodiacal, în sectorul identității tale.

În paralel, Mercur își încheie retrogradarea în sectorul subconștientului și al retragerii, aducând o mare eliberare mentală. Acele temeri ascunse, nopți nedormite sau gânduri repetitive care te-au obosit recent se estompează complet, lăsând loc unei stări de liniște și acceptare. Îți înțelegi mult mai bine procesele interioare și poți lăsa în urmă tipare de comportament care nu îți mai sunt de folos. Este o perioadă excelentă pentru a te pune pe primul loc, pentru a îți îngriji corpul și pentru a te reîncărca cu optimism, pregătindu-te pentru noile capitole din viața ta.

BANI: Pe plan financiar, prezența lui Venus în sectorul banilor munciți primește un influx armonios de la Mercur aflat în zona secretă și a resurselor ascunse. Această configurație indică rezolvarea discretă a unor probleme financiare care te preocupau. Poți primi o sumă de bani pe care nu o mai așteptai sau poți descoperi o metodă eficientă de a economisi fără să renunți la confortul zilnic. Negocierile purtate în spatele culiselor, fără prea mult zgomot, se dovedesc a fi extrem de profitabile. Este un moment excelent pentru a face o analiză amănunțită a cheltuielilor ascunse sau a abonamentelor pe care nu le mai folosești, reușind să îți optimizezi bugetul personal. La locul de muncă, deși Soarele te propulsează în față, preferi să acționezi cu tact și discreție atunci când vine vorba de negocieri salariale, obținând exact ceea ce îți dorești datorită valorii tale evidente.

DRAGOSTE: Relațiile de cuplu capătă o notă de profundă complicitate și stabilitate. Deși ești plin de energie și dornic de afirmare în exterior, în spațiul intim cauți siguranță și gesturi concrete de devotament. Aspectul dintre planeta comunicării interioare și Venus din sectorul resurselor personale te îndeamnă să discuți cu partenerul despre stabilitatea voastră materială și emoțională. Aceste conversații, chiar dacă vizează aspecte practice ale vieții de zi cu zi, se desfășoară cu multă blândețe și aduc o mare ușurare sufletească. Dacă ești o persoană singură, farmecul tău natural amplificat de Soare atrage privirile multor persoane, însă tu cauți acum o legătură autentică și discretă. Este foarte probabil să dezvolți o simpatie profundă pentru o persoană din mediul tău profesional sau pentru cineva care îți oferă un sfat prețios în mod dezinteresat, preferând să lași lucrurile să evolueze în ritmul lor natural.