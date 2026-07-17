Horoscop săptămânal Pești 20-24 iulie 2026. În timp ce Soarele începe să lumineze sectorul activităților zilnice și al sănătății, oferindu-ți energia necesară pentru a te organiza mai bine și pentru a îți îmbunătăți stilul de viață, Mercur își încheie retrogradarea în sectorul creativității, al bucuriei și al timpului liber.

Acest lucru înseamnă că acele blocaje mentale sau ezitări legate de un proiect artistic sau de modul în care îți exprimi pasiunile dispar complet. Te simți mult mai liber să fii tu însuți, să îți asumi riscuri creative și să te bucuri de micile plăceri ale vieții. Relațiile cu tinerii sau cu persoanele din anturajul tău apropiat devin mult mai relaxate, iar dialogul sincer te ajută să rezolvi neînțelegeri mai vechi.

BANI: În sectorul profesional și financiar, reluarea mișcării directe a lui Mercur în sectorul creativității, asociată cu aspectul de sextil format cu Venus din sectorul contractelor și al asocierilor, aduce oportunități deosebite. Este o perioadă excelentă pentru a prezenta propuneri de afaceri inovatoare sau pentru a semna acorduri comerciale avantajoase. Dacă munca ta are o componentă creativă sau de prezentare, vei atrage cu ușurință atenția unor colaboratori importanți care doresc să investească în ideile tale. Discuțiile cu partenerii despre împărțirea profiturilor sau termenii de colaborare se desfășoară sub auspicii excelente, bazate pe transparență și respect reciproc. Poți obține un contract nou, profitabil, datorită abilității tale de a îmbina originalitatea cu pragmatismul profesional, ceea ce îți va asigura o creștere a veniturilor în perioada următoare.

DRAGOSTE: Viața romantică este un punct forte în această perioadă datorită prezenței lui Venus în sectorul relațiilor tale oficiale, aspectată armonios de Mercur din sectorul iubirii și al pasiunii. Comunicarea cu partenerul de cuplu este de o claritate și o blândețe deosebită, facilitând declararea sentimentelor și rezolvarea oricăror tensiuni din trecut. Puteți plănui momente de distracție în doi, cum ar fi o ieșire la un spectacol sau o cină specială, care să vă readucă zâmbetul pe buze. Dacă ești singur în această perioadă, atracția se poate manifesta rapid în cadrul unor întâlniri sociale sau prin intermediul unei pasiuni comune. O persoană cu un comportament cald și atent se poate apropia de tine, iar conversațiile voastre vor dezvălui rapid afinități profunde. Te simți apreciat și dorit, ceea ce îți sporește încrederea și deschiderea emoțională.