Locuinţe permanente şi...un atelier de ciocolată de casă într-o instituţie a statului! Ani la rând, într-unul dintre sediile Ministerului Transporturilor, la doi paşi de Gara de Nord, angajaţii CENAFER - o instituţie care se ocupă de instruirea şi calificarea personalului feroviar - au amenajat, chiar în clădirea muzelui CFR, apartamente în toată regula, mobilate şi dotate cu electronice şi electrocasnice - dar şi un dressing pentru doamna director. Ministrul Transporturilor spune că doamna director fabrica dulciuri în clădirea ministerului şi le vindea, promovându-se pe internet.

Ministrul Transporturilor: Este o cofetărie, dacă aduni toate ingredientele. Dumneavoastră staţi în permanenţă aici, la cum arată.

Angajată: Vin, plec. Vin, plec. Nu plătesc nimic, aşa le-am moştenit.

Aflat într-un control inopinat la sediul instituţiei care ar trebui să instruiască angajaţii sistemului feroviar, ministrul Transporturilor a dat, în loc de săli de studiu, peste un atelier de dulciuri şi mai multe locuinţe improvizate.

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Angajată: Înainte erau săli de cursuri.

Reporter: Pentru?

Angajată: Pentru cei ce făceau cursuri. Tot ce ţine de CFR, mecanici, impiegaţi. Aşa le-am moştenit.

Ministrul Transporturilor: Şi vi se pare în regulă?

Angajată: Nu mi se pare, dar acum ce să facem.

Astăzi, Anna Maria Dudaş, directoarea CENAFER, a fost de negăsit. L-a desemnat, în schimb, pe directorul juridic să ofere explicaţii.

”Anul trecut am avut peste 16.000 de cursanţi. Şi ca să nu plătim sume imense, le dăm 21 de lei pe zi profesorilor ca drept diurnă şi le asigurăm conform legii o cazare la nivelul la care putem noi să ne ridicăm”, explică Aurel Asmarandei, director juridic CENAFER.

”Problema este când acolo nu pentru aceşti oameni, ci pentru director se amenajează un apartament. Şi mai cu seamă, peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare”, spune Radu Miruţă, ministrul Transporturilor.

”Este o informaţie falsă, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Vreau să văd şi eu să văd pe cineva care spune: "Da, dom`le, eu am cumpărat de la doamna Dudaş ciocolată sau bomboane"”, spune Aurel Asmarandei, director comunicare CENAFER.

Absenţa directoarei a fost justificată de prezenţa sa la cursuri, cu elevii

Aurel Asmarandei, director comunicare CENAFER: Probabil că în timpul liber al ei îşi făcea şi ea, nu ştiu, pentru consumul propriu.

Reporter: Adică după program, spuneţi?

Aurel Asmarandei, director comunicare CENAFER: Da. Sigur că da. Ea toată ziua este foarte ocupată.

De la vizita ministrului şi până la vizita noastră, imediat după publicarea imaginilor- angajaţii CENAFER au avut timp să-şi facă ordine în aceste spaţii de locuire improvizate- singurul rămas închis şi acum este chiar încăperea în care locuieşte directoarea instituţiei.

Am intrat, în schimb, în dressing.

Reporter: Ale cui sunt lucrurile astea? Nu sunt lucruri la comun, nu vin toţi angajaţii şi-şi pun...

Aurel Asmarandei, director comunicare CENAFER: Sunt haine de damă! Sunt şi dame şi domni- care au şi ei haine la schimb- dacă stau două, trei zile. Văd că sunt depozitate mai multe, văd nişte lucruri cu care se îmbrăca şi doamna directoare dar şi alte colege- probabil că fac la comun asta.

Tot la comun s-au creat şi provizii de vişinată

Subalternul directoarei îşi apără şefa şi spune că anunţurile de vânzare de dulciuri erau vechi de prin 2019, iar ingredientele găsite de ministru expirate din 2022.

”Este politic făcută mizeria asta! Este ca să o determine să se ducă. nu ştiu unde. La nebuni!”, spune Aurel Asmarandei, director comunicare CENAFER.

Întrebaţi de Observator în baza cărui temei legal se întâmplă toate aceste lucruri - reprezentanţii CENAFER au invocat contractul colectiv de muncă. Doar că, potrivit actului, spaţiile pot fi folosite de cei aflaţi în delegaţie, şi nu pentru locuirea permanentă. Anna-Maria Dudaş este la al doilea mandat de director general al CENAFER.

Ministrul Transporturilor a demis-o pe directoarea-antreprenor şi a trimis corpul de control să ia la bani mărunţi toată activitatea societăţii.