Horoscop săptămânal Pești 30 noiembrie - 04 decembrie 2026. Săptămâna aduce o deschidere către cunoaștere, călătorii și perspective noi, odată cu intrarea lui Venus în Scorpion. Te simți inspirat și dornic să ieși din rutina cotidiană.

Trigonul Uranus-Pluto acționează discret, dar profund, ajutându-te să rezolvi probleme de familie mai vechi și să te eliberezi de tipare emoționale care te țineau pe loc. Totuși, careul Marte-Uranus poate genera tensiuni bruște în relația de cuplu sau în cămin, iar careul Mercur-Jupiter te avertizează să nu te supraaglomerezi la serviciu din dorința de a mulțumi pe toată lumea.

BANI: În plan profesional, Venus în Scorpion susține colaborările cu străinătatea, activitățile educaționale, juridice sau de promovare. Este o perioadă bună pentru a învăța o abilitate nouă care îți poate aduce venituri suplimentare pe termen lung. Totuși, careul Mercur-Jupiter indică riscul unor erori de calcul sau al unor termene limită nerealiste la locul de muncă; verifică atent detaliile și nu te baza doar pe intuiție. Financiar, evită cheltuielile neprevăzute pentru casă sau reparații făcute în grabă, pe fondul careului Marte-Uranus. Trigonul Uranus-Pluto îți oferă însă o intuiție excelentă pentru decizii imobiliare pe termen lung.

DRAGOSTE: Viața sentimentală oscilează între dorința de aventură și nevoia de stabilitate. Venus în Scorpion favorizează călătoriile în doi, discuțiile profunde și conectarea spirituală cu partenerul. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva special într-un context academic, la un curs sau în timpul unei deplasări. Pe de altă parte, careul Marte-Uranus poate declanșa certuri neașteptate cu partenerul pe teme domestice sau legate de libertatea personală. Nu lăsa micile nemulțumiri să explodeze; abordează situațiile cu calm și empatie. Emoțional, ai șansa unei vindecări profunde dacă accepți schimbările din viața ta fără teamă.