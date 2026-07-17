Horoscop săptămânal Rac 20-24 iulie 2026

Cel mai important eveniment este însă reluarea mersului direct al lui Mercur chiar în semnul tău zodiacal, în sectorul identității personale. Această schimbare îți redă claritatea mentală și capacitatea de a te exprima liber, fără teama de a fi înțeles greșit. Dispare acea senzație de blocaj interior sau de confuzie care te-a împiedicat să iei decizii importante pentru tine în ultimele săptămâni. Ai mult mai multă energie fizică, te simți optimist și ești gata să îți asumi conducerea în diverse activități cotidiene. Totul pare să se așeze de la sine, iar dialogul cu cei din jur devine extrem de fluid și constructiv.

BANI: Planul financiar este puternic susținut în aceste zile de tranzitul Soarelui prin sectorul veniturilor tale directe și de aspectul armonios dintre Mercur din semnul tău și Venus din sectorul comunicării și al tranzacțiilor locale. Este un moment excelent pentru a discuta despre o mărire de salariu sau pentru a negocia termenii unui nou contract de colaborare. Ideile tale sunt extrem de apreciate pentru utilitatea lor practică, iar felul în care îți prezinți propunerile este de o politețe deosebită, ceea ce atrage simpatia șefilor sau a clienților. Dacă lucrezi în comerț, publicitate sau dacă activitatea ta presupune deplasări frecvente, vei constata o creștere a vânzărilor sau a oportunităților de câștig. Documentele financiare care păreau rătăcite sau blocate prin sertarele instituțiilor sunt acum aprobate și semnate cu rapiditate.

DRAGOSTE: Aspectul favorabil dintre Mercur din zona personalității tale și Venus din zona comunicării zilnice te ajută să dizolvi orice tensiune acumulată în cuplu prin vorbe calde și înțelegere reciprocă. Împărtășești cu partenerul gândurile cele mai intime și planurile de viitor, iar receptivitatea celuilalt îți aduce o mare satisfacție emoțională. O simplă plimbare de seară prin cartier sau o discuție relaxată la o cafea pot deveni momente de profundă reconectare. În cazul în care ești singur, modul tău cald de a vorbi și atenția pe care o oferi detaliilor pot cuceri pe cineva din anturajul tău apropiat. Un mesaj trimis la momentul potrivit sau o conversație începută spontan la o întâlnire poate pune bazele unei legături durabile, bazate pe respect și interese comune.