Momentul în care 4 bărbați vandalizează mașini în Galați. Au fost arestați preventiv

Patru bărbați din Galați au fost arestați preventiv după o noapte de scandal și distrugeri în cartierul Micro 40. Aceștia sunt acuzați că au vandalizat mai multe autoturisme, uși de apartamente și un automat de colete, iar anchetatorii îi cercetează pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Patru bărbaţi acuzaţi de o serie de acte de vandalism şi violenţe în cartierul Micro 40 din Galaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetaţi pentru distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi distrus, în toiul nopţii, patru maşini parcate, lovindu-le cu diverse obiecte, dar şi uşile unor apartamente şi sistemul de iluminat al unui automat de colete.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi informează că Judecătoria Galaţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 26 şi 35 de ani, din municipiul Galaţi, cercetaţi într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Anterior, cei patru au fost reţinuţi pentru 24 de ore de poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Galaţi.

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Sursa citată precizează că probele au relevat că, în noaptea de 13 spre 14 iulie 2026, cei patru bărbaţi, însoţiţi de un alt bărbat, în vârstă de 48 de ani, ar fi făcut scandal şi ar fi distrus caroseriile a patru autoturisme parcate, folosind diferite obiecte contondente, în cartierul Micro 40 din municipiul Galaţi.

De asemenea, în acelaşi interval de timp, în urma unui conflict verbal cu un locatar, cei patru au distrus uşile de acces în patru apartamente situate pe acelaşi palier al unui imobil din cartier. Ulterior, aceştia s-ar fi deplasat în piaţa din Micro 40, unde ar fi deteriorat sistemul de iluminat al unui automat de colete.

"La un moment dat, bărbatul de 48 de ani care îi însoţea le-ar fi cerut să înceteze actele de vandalism. În urma intervenţiei sale, acesta ar fi fost agresat fizic de cei patru, suferind leziuni care au necesitat îngrijiri medicale", mai arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Galaţi, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.