Ministerul Muncii a publicat forma modificată a proiectului Legii salarizării, care a stârnit scandal şi controverse, şi care ar urma să intre în vigoare de la 1 decembrie 2026.

Reprezentanții partidelor și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au discutat azi Palatul Cotroceni, pe tema legii salarizării, care este jalon PNRR. Discuția a fost coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete. Proiectul poate ajunge la o valoare maximală de 7,3% din PIB și o masă salarială de 12,1 miliarde de lei, a anunțat, după întâlnire Pîslaru.

Salariile de bază ar urma să fie între 4.100 și 32.800 de lei

Documentul, care poate fi consultat integral AICI, păstrează prevederile referitoare la raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar care rămâne 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei, determinând valoarea salariilor de bază în acord cu coeficienţii pentru fiecare familie ocupaţională.

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"Ca urmare a medierii Administraţiei Prezidenţiale şi în urma acordului politic semnat de către partidele politice proeuropene, MMFTSS a organizat o amplă consultare publică prin 14 reuniuni cu instituţiile din administraţie şi sindicatele reprezentative. În urma consultărilor, proiectul a fost revizuit pentru a include cât mai multe dintre observaţiile primite. A existat un dialog permanent cu Ministerul de Finanţe şi cu Comisia Europeană pentru o alocare bugetară suplimentară astfel încât să poată fi rezolvate cât mai multe din inechităţile actualului sistem de salarizare a personalului plătit din fonduri publice", se precizează în comunicatul Ministerului Muncii.

Potrivit sursei citate, varianta actuală a proiectului îndeplineşte condiţiile Jalonului 420 din PNRR şi are acordul Ministerului de Finanţe în condiţiile respectării traiectoriei fiscal-bugetare a României. Proiectul a fost prezentat şi predat azi partidelor politice semnatare ale acordului iniţial pentru analiză şi demararea procedurii parlamentare de adoptare.

"MMFTSS îşi menţine rolul de secretariat tehnic şi va continua să ofere clarificări şi informaţii de specialitate privind conţinutul şi fundamentarea prevederilor cuprinse în textul publicat. Eventualele propuneri de modificare sau amendamente vor fi formulate şi discutate în cadrul consultărilor cu partidele politice şi a mecanismelor parlamentare, în conformitate cu procesul legislativ", precizează sursa citată.

Sporuri duble pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primari şi viceprimari

Conform proiectului, sporul pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi primarii şi viceprimarii care implementează proiecte finanţate din fonduri europene a crescut de la 20% la 40%.

Astfel, la articolul 15 din proiect se arată că preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi primarii şi viceprimarii unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile pot beneficia de un spor cu o valoare de maximum 40% din indemnizaţia lunară în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.

Personalul din instituţiile publice implicat în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene va putea beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază, acelaşi care era trecut şi în varianta prezentată de minister în luna mai a acestui an. Acest spor se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect şi cu progresul tehnic/financiar raportat.

Pentru fiecare proiect contractat, conducătorul instituţiei/autorităţii publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.

Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituţii sau autorităţi care pot fi nominalizate în echipele de proiecte pentru proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare.

Sporul se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

În cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.

Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată, ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare şi selecţie, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puţin principiile transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.

Vechimea poate majora salariul bugetarilor cu până la 7,5%

Proiectul prevede şase gradaţii pentru vechimea în muncă iar majorările salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare vor fi cuprinse între 2,5% pentru cei cu peste 15 ani vechime şi 7,5% pentru vechime între 3 şi 5 ani.

Conform documentului, fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund şase gradaţii, echivalente tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor de conducere şi funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază/indemnizaţia lunară, precum şi cu excepţia personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Astfel, tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele şase gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază/indemnizaţia de încadrare avute la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acestea, pornesc de la gradaţia 0 (până la 3 ani vechime) pentru care nu se acordă nicio majorare.

În cazul gradaţiei 1 (de la 3 ani la 5 ani), majorarea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va majora cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizaţie de încadrare. La gradaţia 2 (de la 5 ani la 10 ani), majorarea va fi de 5%, iar la gradaţia 3 (de la 10 ani la 15 ani), cota procentuală se va situa tot la 5%.

De asemenea, în ceea ce priveşte gradaţia 4 (de la 15 ani la 20 de ani vechime), aceasta se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, acelaşi procent fiind aplicat şi pentru gradaţia 5 (peste 20 de ani).

Proiectul de lege prevede că, odată obţinută, gradaţia se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.

"Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază/indemnizaţia de încadrare se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin.(3), corespunzător gradaţiei deţinute. Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare", se menţionează în document.

Raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar este de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 se situează la 4.100 de lei. Grila de salarizare va include 12 grade salariale, iar fiecărui grad salarial îi va corespunde un interval de coeficienţi. Potrivit proiectului de act normativ, structura de grade salariale reprezintă un sistem de ierarhizare a funcţiilor din sectorul bugetar, prin raportare la valoarea muncii asociate acestor funcţii, fiecare grad salarial grupând funcţii similare ca valoare.

În acest fel, la gradul salarial 1, coeficientul minim este 1, iar cel maxim de 1,19; la gradul salarial 2 - de 1,20 minim şi de 1,34 maxim; gradul salarial 3 - între 1,35 şi 1,49); gradul salarial 4 - între 1,50 şi 1,64, gradul salarial 5 - între 1,65 şi 1,83; gradul salarial 6 - între 1,84 şi 2,09; gradul salarial 7 - între 2,10 şi 2,39; gradul salarial 8 - între 2,40 şi 3,29); gradul salarial 9 - între 3,30 şi 4,19; gradul salarial 10 - între 4,20 şi 5,59; gradul salarial 11 - între 5,60 şi 6,49, precum şi gradul salarial 12 - între 6,50 şi 8.

Salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate, stabilit prin înmulţirea coeficienţilor cu valoarea de referinţă, la care se adaugă cotele procentuale aferente gradaţiilor de vechime în muncă, după caz.

Sporuri de până la 10% pentru vameșii care lucrează cu radiații

Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Vamale Române (AVR), care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii, pot beneficia de un spor pentru condiţii periculoase de până la 10% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic, potrivit proiectului.

"Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Vamale Române, care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii, pot beneficia de un spor pentru condiţii periculoase de până la 10% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 2,5% la categoria I, 5% la categoria a II-a, 7,5% la categoria a III-a şi 10% la categoria a IV-a", se arată la Anexa VIII din proiect.

Şi personalul de specialitate juridică care reprezintă România sau instituţiile publice în faţa Curţii de Arbitraj internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi în faţa altor instanţe judiciare şi arbitrale internaţionale beneficiază de un spor de 50% din salariul de bază.

La aceeaşi anexă se precizează că funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.

Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

De asemenea, funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.

Proiectul mai prevede că funcţionarii publici din administraţia publică locală cu locul de muncă în localităţile din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" beneficiază de un spor de izolare de până la 15% din salariul de bază.

Ce salarii vor avea angajații ANRE, ASF și ANCOM

Personalul din cadrul ANRE, ASF și ANCOM va beneficia de un indice anual de competitivitate utilizat la determinarea salariului de bază.

"Personalul din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) încadrat pe funcțiile prevăzute în Anexa VII, capitolul II la prezenta lege beneficiază de un indice de competitivitate. Indicele de competitivitate se aplică la determinarea salariului de bază, prin înmulțire cu valoarea de referință și cu coeficientul de salarizare corespunzător funcției. Creșterea salariului de bază rezultată din aplicarea indicelui de competitivitate are caracter temporar, până la determinarea noului indice de competitivitate", se precizează în document.

Valoarea indicelui de competitivitate este minimum 1 și nu poate fi mai mare de 2, notează sursa citată. "Indicele de competitivitate prevăzut se stabilește anual, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, la propunerea Institutului Național de Statistică, care va fi comunicată celor două ministere până la data de 30 august a fiecărui an, pentru anul următor", se mai arată în document.

Propunerea Institutului Național de Statistică va fi fundamentată pe baza datelor privind salariul mediu brut în plată din domeniile în care își desfășoară activitatea cele trei autorități, aferente primului semestru al anului în curs.

Spor de până la 20% pentru angajații instituțiilor finanțate din venituri proprii

Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii va putea beneficia de o diferenţiere a salariilor, prin acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. "Personalul încadrat potrivit prezentei anexe poate beneficia de diferenţierea salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% la salariul de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliile de administraţie", se menţionează în document.

Totodată, drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

Proiectul mai prevede că munca prestată de personalul încadrat potrivit acestei anexe, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un tarif orar cu 10% mai mare decât tariful orar al normei de bază. "Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător", notează sursa citată.

Ce sporuri primesc angajaţii din învăţământ

Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte un spor de izolare de până la 15% din salariul de bază, în raport cu zona geografică.

Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Finanţelor. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor.

Personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ special, precum şi profesorii-logopezi, profesorii itineranţi şi profesorii de sprijin încadraţi ca personal didactic de predare în centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv în Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională beneficiază de un spor de până la 15% la salariul de bază, pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre de Guvern, iniţiată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Finanţelor.

Personalul didactic de predare desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 5 - 15% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat pentru practica pedagogică şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.

De asemenea, personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 - 5 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte un spor la salariul de bază după cum urmează:

pentru 2 clase de elevi, de 5% la salariul de bază deţinut;

pentru 3 clase de elevi, de 7% la salariul de bază deţinut;

pentru 4 clase de elevi, de 10% la salariul de bază deţinut;

pentru 5 clase de elevi, de 15% la salariul de bază deţinut.

Pentru personalul didactic şi administrativ din instituţiile de învăţământ superior, Consiliile de administraţie pot acorda un spor la salariul de bază, în limita a 20% din suma salariilor de bază anuale de la nivelul instituţiilor respective, cu finanţare exclusiv din venituri proprii. Beneficiarii şi cuantumul sporului se stabilesc anual de către Consiliile de administraţie, în funcţie de specificul şi calitatea activităţii desfăşurate de personalul didactic şi administrativ.

Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 198/2023.

Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.

Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de un spor de 10% din valoarea de referinţă.

Sporuri de până la 50% pentru personalul din sănătate

În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi un spor de 15% din salariul de bază, prevede proiectul actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), potrivit Agerpres.

Totodată, în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale beneficiază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă/activităţile respective, de o serie de sporuri.

Potrivit proiectului, în unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un tarif orar cu 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi de urgenţă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, în zilele lucrătoare, se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. Tariful orar al gărzilor de monitorizare reprezintă 75% din cel al gărzii de urgenţă.

Gărzile de urgenţă efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu un tarif orar cu 20% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.

Gărzile de monitorizare efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu tariful orar aferent salariului de bază.

Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu.

Gărzile efectuate de medici pentru completarea normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, stabilite prin regulamente specifice, reprezintă gărzi obligatorii, propune proiectul.

Pentru gărzile efectuate peste această durată în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale medicii vor încheia cu unitatea sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

Proiectul mai stipulează că, în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale beneficiază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă/activităţile respective, de următoarele categorii de sporuri:

pentru condiţii deosebit de periculoase nivelul I un spor de până la 50% din salariul de bază;

pentru condiţii deosebit de periculoase nivelul II, un spor de până la 30% din salariul de bază;

pentru condiţii periculoase, un spor de până la 15% din salariul de bază;

pentru condiţii grele de muncă, un spor de 5% din salariul de bază.

Totodată, personalul medical beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază pentru activitatea desfăşurată în unităţile sanitare care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: sunt aflate în localităţile izolate; sunt situate la altitudine; au căi de acces dificile; atragerea personalului se face cu greutate.

Medicii angajaţi ai unităţilor de asistenţă socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare şi ai serviciilor publice de asistenţă socială care administrează servicii sociale sunt salarizaţi la nivelul de salarizare din unităţile sanitare, altele decât cele clinice.

În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: