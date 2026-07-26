Horoscop săptămânal Rac 27-31 iulie 2026

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul veniturilor personale aduce vești excelente privind creșterea câștigurilor, primirea unui bonus sau valorificarea muncii tale. În paralel, Luna Plină din zona resurselor comune, a creditelor și a taxelor aduce un moment de bilanț. Poți lichida o datorie mai veche, poți primi aprobarea pentru un împrumut sau poți încheia o negociere privind o moștenire. Tensiunea dintre Venus din domeniul comunicării și Marte din zona gândurilor ascunse poate genera stări de anxietate provocate de mesaje neclare sau zvonuri de la serviciu.

BANI: Apar oportunități excelente de a îți crește veniturile prin negocierea tarifelor sau prin preluarea unor sarcini mai bine plătite. Generozitatea și încrederea în propriile forțe te ajută să obții condiții avantajoase la locul de muncă. În același timp, este un moment decisiv pentru achitarea unor obligații financiare, cum ar fi plata unor impozite, rata la bancă sau reglarea unor conturi cu partenerii de afaceri. Evită să te lași influențat de informații neverificate primite pe căi neoficiale sau de conversații purtate în culise. Este recomandat să te concentrezi pe cifre concrete și pe documente oficiale pentru a nu face greșeli în calcule sau în redactarea contractelor.

DRAGOSTE: Relația de cuplu traversează o perioadă favorabilă dacă discuțiile se axează pe siguranța materială și pe sprijinul reciproc. Totuși, momentele de suspiciune sau replicile tăioase pot umbri atmosfera din casă. Un mesaj înțeles greșit sau o ezitare în a comunica deschis despre frământările tale interioare poate crea distanță între tine și partener. Dacă ești singur, poți fi atras de conversații profunde cu persoane din mediul tău apropiat, dar ai tendința de a analiza excesiv fiecare detaliu. Pentru a păstra armonia, evită să faci presupuneri legate de intențiile celorlalți și optează pentru un dialog direct, sincer și lipsit de ocolișuri.