Autoritățile germane continuă căutările după principalul suspect în atacul produs în seara de 25 iulie la parada Christopher Street Day (CSD) din Berlin, soldat cu un mort și cel puțin 16 răniți. Anchetatorii au conturat deja profilul bărbatului, despre care spun că era cunoscut serviciilor de securitate pentru legături cu cercuri islamiste din capitala Germaniei.

El este atacatorul de la parada Gay Pride din Berlin. Tânărul de 21 de ani a intrat cu duba în mulţime - Profimedia

Poliţia din Berlin l-a identificat pe suspectul care a intrat cu maşina în mulţimea de la parada Gay Pride ca fiind Abdul B., un bărbat în vârstă de 21 de ani, cu „constituţie zveltă” şi păr negru. Acesta este căutat încă de forţele de ordine.

Potrivit poliţiei, acesta poartă un hanorac negru cu glugă şi pantaloni albi.

Se presupune că ar fi rănit mai multe persoane în zona Tiergarten şi se află în fugă, se precizează într-un comunicat.

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„Se crede că una sau mai multe persoane au fugit ulterior din vehicul”, continuă poliţia.

„În plus, se raportează că mai multe persoane au fost rănite cu arme albe”, adaugă poliţia.

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O mare parte a parcului Tiergarten din Berlin rămâne izolată în această dimineaţă, după ce, sâmbătă seara, un vehicul a intrat în mulţimea adunată la un eveniment Pride.

Ancheta este în plină desfășurare

Atacul s-a produs în apropierea parcului Tiergarten, în timpul manifestărilor dedicate Christopher Street Day, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate comunității LGBTQ+ din Europa.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, o dubă albă a intrat în mulțime înainte de a lovi un copac. Anchetatorii verifică și informațiile potrivit cărora unele victime ar fi fost înjunghiate după impact, însă succesiunea exactă a evenimentelor și implicarea suspectului în toate faptele sunt încă investigate.

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Potrivit pompierilor, atacul care a avut loc sâmbătă la ora 22:00 (20:00 GMT) s-a soldat cu cel puţin un mort şi 16 răniţi, dintre care 11 în stare gravă, trei dintre aceştia aflându-se între viaţă şi moarte.

Poliția a lansat un apel public pentru transmiterea imaginilor și înregistrărilor video realizate în zonă și desfășoară o amplă operațiune pentru localizarea suspectului.

Motivația atacului nu este încă stabilită

Deși poliția confirmă că suspectul avea legături cu mediul islamist din Berlin, anchetatorii nu au anunțat deocamdată un motiv oficial al atacului și încearcă să stabilească dacă acesta a fost unul premeditat și dacă a avut caracter terorist. Autoritățile au avertizat că este prematur să fie trase concluzii înainte de finalizarea cercetărilor.

Atacul a determinat anularea evenimentelor rămase din cadrul paradei Pride, iar cancelarul german Friedrich Merz și primarul Berlinului, Kai Wegner, au condamnat incidentul, descriindu-l drept un atac împotriva libertății și valorilor unei societăți democratice.

Poliţia a declarat că deocamdată caută „una sau mai multe persoane” care au abandonat vehiculul „de tip minivan sau SUV mic”, complet deformat în urma impactului, în parcul Tiergarten, o zonă împădurită a capitalei unde se încheie parada Pride.

Locul impactului se afla însă la câteva sute de metri de centrul festivităţilor, situat în faţa celebrei Porţi a Brandenburgului, unde au avut loc concerte încă de vineri.