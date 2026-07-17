Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 iulie 2026. Soarele începe să tranziteze sectorul studiilor, al călătoriilor lungi și al filozofiei de viață, ceea ce îți oferă o energie mentală excelentă și poftă de explorare.

Concomitent, Mercur își încheie retrogradarea în sectorul resurselor comune, al transformărilor interioare și al secretelor. Dacă în ultimele săptămâni ai trecut prin momente de neliniște sau ai avut de gestionat situații tensionate legate de încredere, acum liniștea revine în viața ta. Fapt care te eliberează de resentimente, îți recapeți puterea interioară și ești capabil să privești cu detașare trecutul. Comunicarea cu cei din jur devine mai profundă și mai sinceră, ceea ce îți permite să abordezi subiecte delicate cu mult curaj și maturitate.

BANI: Odată ce Mercur își reia mersul direct în acest sector și formează un aspect armonios cu Venus aflată în sectorul carierei, poți debloca o sumă importantă de bani. Poate fi vorba despre aprobarea unui împrumut bancar avantajos, primirea unei compensații sau finalizarea unei negocieri de partaj. În plan profesional, statutul tău se consolidează, iar superiorii recunosc capacitatea ta de a gestiona resurse complexe sau bugete dificile. Dacă ești implicat în afaceri, este un moment propice pentru a semna acorduri secrete sau parteneriate de succes care îți vor asigura profituri consistente. Ideile tale practice legate de optimizarea cheltuielilor companiei la care lucrezi sunt apreciate și recompensate pe măsură.

DRAGOSTE: Aspectul de sextil dintre planeta comunicării din zona intimității și Venus din zona realizărilor sociale te ajută să discuți cu partenerul despre planurile voastre de viitor, inclusiv despre gestionarea bugetului comun. Acest dialog elimină orice suspiciune și sporește nivelul de încredere reciprocă. Dacă nu te afli într-o relație, carisma ta profesională atrage atenția unei persoane rafinate și cu un statut social deosebit. Te poți simți atras de cineva care îți împărtășește pasiunea pentru carieră și cu care poți purta conversații pline de miez. Relația se poate dezvolta pe baza unui respect profund și a unei admirații reciproce, evoluând discret spre o legătură stabilă, în care ambii parteneri se susțin reciproc în atingerea scopurilor personale.