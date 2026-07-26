Horoscop săptămânal Săgetător 27-31 iulie 2026

Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul studiilor superioare, al relațiilor cu străinătatea și al proiectelor pe scară largă aduce oportunități extraordinare pentru evoluția ta intelectuală și profesională. În același timp, Luna Plină din zona comunicării și a deplasărilor scurte aduce la deznodământ o negociere, semnatul unui contract sau finalizarea unui curs. Tensiunea dintre Venus din domeniul carierei și Marte din zona parteneriatelor poate aduce discuții aprinse cu asociații sau cu partenerul de viață din cauza unor decizii de imagine.

BANI: Dacă desfășori activități în domenii precum educația, publicațiile, comerțul internațional sau legislativ, această săptămână îți aduce rezultate remarcabile și oportunități de dezvoltare. Proiectele mari derulate la distanță se bucură de succes financiar. Totuși, semnarea unor acte sau finalizarea unor negocieri locale necesită o verificare atentă a condițiilor stipulate. În planul colaborărilor de afaceri, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerii de lucru. Atitudinea defensivă sau impulsivă a colaboratorilor se poate ciocni de regulile stricte pe care încerci să le impui la serviciu, afectând temporar derularea unor contracte.

DRAGOSTE: În viața afectivă, dorința ta de libertate și de explorare poate intra în conflict cu cerințele partenerului de viață. Dacă te afli în cadrul unei relații, partenerul poate fi deranjat de atenția exagerată pe care o acorzi carierei sau deplasărilor în interes de serviciu. Pentru a evita izbucnirile nervoase, alocă timp pentru discuții calme și stabilește priorități comune. Dacă nu ești implicat în cadrul unei legături sentimentale, poți cunoaște persoane fascinante prin intermediul unor cursuri sau în timpul unor călătorii. Totuși, fii atent la tentația de a idealiza partenerii din mediul profesional, pentru a nu avea dezamăgiri ulterioare.