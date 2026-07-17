Horoscop săptămânal Scorpion 20-24 iulie 2026

În același timp, Mercur își finalizează retrogradarea în sectorul călătoriilor lungi, al studiilor superioare și al sistemelor de valori. Această schimbare înseamnă că acele blocaje legate de examene, călătorii planificate sau demersuri juridice se rezolvă în mod favorabil. Gândirea ta devine extrem de clară, ceea ce îți permite să înțelegi situații complexe de viață și să adopți o perspectivă optimistă. Relațiile cu persoanele din alte localități sau cu mentori importanți revin la un dialog deschis și plin de respect reciproc, ceea ce îți oferă răspunsurile pe care le căutai.

BANI: În planul financiar și profesional, reluarea mersului direct al lui Mercur în sectorul studiilor și al drumurilor lungi, conectat prin aspect de sextil cu Venus din sectorul proiectelor colective și al protectorilor, creează condiții excelente de dezvoltare. Dacă ai în plan lansarea unui proiect online, publicarea unei lucrări sau extinderea afacerii pe piețe noi, acum este momentul potrivit pentru a acționa. Primești susținere financiară sau promovare din partea unor asociații sau a unor prieteni cu influență care cred în ideile tale. Discuțiile despre bugete sau contracte internaționale se finalizează cu succes. Abilitatea ta de a privi lucrurile în ansamblu te ajută să identifici oportunități de câștig acolo unde alții văd doar obstacole, iar colaborările începute acum se anunță extrem de profitabile din punct de vedere material.

DRAGOSTE: Aspectul armonios dintre planeta gândirii din sectorul filozofiei de viață și planeta iubirii din sectorul prietenilor aduce discuții captivante cu partenerul de cuplu. Puteți planifica împreună o călătorie lungă sau puteți discuta despre interese comune, cum ar fi participarea la un curs sau la o conferință. Atracția se poate naște în cadrul unui grup de studiu sau la un eveniment social organizat de prieteni. Te simți atras de persoane care îți stimulează intelectul și cu care poți purta discuții profunde despre viață. Împărtășirea acelorași valori și idealuri devine criteriul principal după care îți alegi partenerii, iar o prietenie strânsă poate aluneca acum, extrem de natural, spre o frumoasă poveste de dragoste.