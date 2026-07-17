Horoscop săptămânal Taur 20-24 iulie 2026. Soarele pătrunde în sectorul familiei și al locuinței, ceea ce îți oferă o dorință mare de a aduce armonie în cămin și de a petrece timp de calitate acasă.

Concomitent, Mercur își reia mersul direct în zona comunicării, a drumurilor scurte și a relațiilor cu vecinii sau rudele apropiate. Te simți mult mai stăpân pe cuvinte, iar acele mesaje blocate sau interpretate greșit în trecut își găsesc acum rezolvarea naturală. Mintea ta funcționează cu o precizie remarcabilă, fapt care te ajută să organizezi activități diverse sau să asimilezi informații noi fără efort. Îți recapeți optimismul și ești gata să pornești la drum pentru a rezolva chestiuni administrative care trenau de ceva vreme. Este o perioadă excelentă pentru a face ordine în documente și pentru a planifica vizite scurte dar eficiente.

BANI: În planul financiar și profesional, reluarea mersului direct al lui Mercur în zona negocierilor, combinată cu aspectul de sextil format cu Venus din sectorul creativității și al speculațiilor, deschide oportunități excelente. Dacă ai o afacere proprie, acum poți lansa o campanie de promovare care va atrage clienți noi. Contractele care păreau blocate din cauza unor clauze neclare primesc acum undă verde, iar semnarea lor îți aduce beneficii materiale imediate. Este un moment optim pentru a valorifica financiar un talent personal sau un proiect la care ai lucrat. Discuțiile cu partenerii de afaceri sau cu clienții se desfășoară sub semnul cooperării, ceea ce îți permite să obții prețuri mai bune sau condiții de plată avantajoase. Ai idei practice excelente despre cum să îți gestionezi resursele pentru a obține un profit rapid din activități independente sau colaborări sezoniere.

DRAGOSTE: Viața romantică primește o infuzie de prospețime și bucurie datorită conexiunii armonioase dintre planeta iubirii, plasată în sectorul pasiunii, și planeta comunicării. Dialogurile cu partenerul de cuplu devin pline de umor, dar și de o profunzime emoțională. Puteți planifica o ieșire romantică în oraș sau o scurtă vacanță de weekend care să vă reactualizeze relația. Dacă ești singur, farmecul tău personal este la cote înalte, iar un simplu schimb de mesaje pe rețelele sociale sau în timpul unei plimbări prin cartier poate declanșa o atracție profundă. Îți exprimi admirația cu multă ușurință, iar răspunsul primit va fi exact cel pe care îl așteptai, deschizând calea către o întâlnire memorabilă.