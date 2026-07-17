Horoscop săptămânal Vărsător 20-24 iulie 2026. Soarele pătrunde în sectorul parteneriatelor și al relațiilor de cuplu, ceea ce îți oferă o dorință mare de a aduce armonie în asocieri și de a petrece timp de calitate alături de partener.

În planul activităților cotidiene, Mercur își finalizează retrogradarea în sectorul muncii zilnice și al sănătății. Această mișcare directă deblochează comunicarea cu colegii de birou și clarifică sarcinile de lucru care păreau confuze sau prost organizate în trecut. Îți recapeți ritmul eficient de lucru și energia fizică, reușind să îți organizezi programul zilnic mult mai bine. Dispar micile neînțelegeri legate de termene de predare sau de sarcini administrative repetitive, ceea ce îți permite să funcționezi la capacitate maximă și să te simți stăpân pe propria rutină.

BANI: În plan profesional și financiar, reluarea mișcării directe a lui Mercur în sectorul muncii zilnice, în aspect de sextil cu Venus aflată în sectorul banilor deținuți în comun, aduce rezolvări practice extrem de importante. Dacă ai avut de negociat bugete de lucru sau ai avut de gestionat resurse comune cu partenerii de afaceri, acum ajungeți la un acord clar și avantajos pentru ambele părți. Este o perioadă excelentă pentru a face ordine în documentele de plată, taxe, asigurări sau împrumuturi bancare. La locul de muncă, atenția ta la detalii și eficiența în organizarea sarcinilor sunt observate și apreciate de conducere, ceea ce îți poate aduce bonusuri financiare sau o compensație materială meritată. Colaborările zilnice curg fără obstacole, iar resursele materiale necesare pentru a îți desfășura activitatea sunt aprobate rapid.

DRAGOSTE: Viața de cuplu este marcată de tranzitul Soarelui prin sectorul relațiilor tale directe, aducând căldură și atenție din partea partenerului. Totodată, aspectul de sextil dintre planeta comunicării din zona rutinei și Venus din zona intimității profunde facilitează discuții pline de sensibilitate și înțelegere reciprocă. Puteți aborda subiecte legate de viața intimă, împărtășind frici sau dorințe nespuse, ceea ce va consolida legătura voastră de încredere. Împărțirea sarcinilor casnice se face cu ușurință, eliminând motivele de dispută cotidiană. Magnetismul tău este sporit, iar o conexiune profundă se poate naște chiar în timpul îndeplinirii unor sarcini profesionale sau în timp ce rezolvi o problemă administrativă. Un simplu ajutor oferit sau primit la momentul potrivit poate deschide calea unei conversații deosebite, plină de farmec și promisiuni.