Bolojan evită să spună dacă mai are încredere în Nicușor Dan. Cum vede relaţia cu Sorin Grindeanu

Ilie Bolojan a evitat să ofere un răspuns concret la întrebarea "Mai aveți încredere în Nicușor Dan". Relația premierului interimar cu Sorin Grindeanu, o "relație civilizată".

Invitat marți seară la TVR 1, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă mai are încredere în președintele Nicușor Dan. Bolojan a evitat să ofere un răspuns concret, declarând doar că "avem o colaborare instituțională și trebuie să lucrăm pentru această țară împreună cu ceilalți lideri politici".

Întrebat de relația sa cu liderul PSD Sorin Grindeanu, premierul interimar a transmis că "am căutat întotdeauna cu toți liderii de partide, indiferent că erau în coaliție sau nu, cu toți liderii parlamentari să am o relație civilizată".

El a precizat însă că "sunt însă relații de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt ușor de construit și care se năruiesc atunci când nu-ți mai respecți înțelegerile și când nu-ți respecți partenerii".

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"Dar caut să am relații civilizate cu toți liderii politici", a adăugat Ilie Bolojan. Întrebat dacă îl va susține pe Sorin Grindeanu în poziția de premier, Bolojan a afirmat că "Partidul Național Liberal a dat un vot pe tema asta la ultima ședință, că nu îl va susține pe domnul Grindeanu".