Aeroportul Otopeni, sufocat de numărul prea mare de pasageri, se pregătește de extindere. Azi a fost semnat contractul pentru proiectarea Terminalului 2, care ar putea fi gata în 2031. Noul hub se va întinde pe 17 hectare și va avea o capacitate de 30 de milioane de călători pe an, aproape dublu față de cât găzduiește aeroportul în prezent.

Noul terminal al Aeroportului Otopeni va fi cândva cel mai mare din țară.

Peste 18 milioane de euro costă proiectarea noului terminal al Aeroportului Otopeni. Este cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară pe care l-a avut România vreodată. După acești doi ani, vor urma alți trei ani și jumătate de construcție.

Noua clădire va putea primi 30 de milioane de pasageri pe an, va avea 50 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare. Terminalul va fi dotat și cu tehnologie de ultimă generație.

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"De la momentul intrării până la momentul îmbarcării și înapoi până la benzi bagaje, pasagerii vor putea fi însoțiți de inteligența artificială în aeroport. O astfel de tehnologie poate estima când vine bagajul care este întârzierea", a declarat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Licitația pentru proiectarea terminalului doi de la Otopeni ar fi trebuit să se încheie în luna martie, dar rezultatul a fost contestat. Asocierea câștigătoare este românească și este condusă de Cătălin Podaru, fost angajat MApN, care a avut în trecut lucrări cu Ministerul Apărării, inclusiv pentru modernizarea Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii. Și terminalul vechi al Aeroportului, cel prin care circulăm astăzi, este în plină transformare.

Se lucrează intens și în actualul terminal. Lucrările de renovare au costat aproximativ 22 de milioane de euro și sunt estimate să se termine în toamna aceasta.

Și drumul până la aeroport ar putea fi în viitor mai simplu și mai rapid. În proiect există un drum expres care va lega Autostrada A0 de Aeroportul Otopeni, dar și linia de metrou până la aeroport.