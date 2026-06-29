SURSE: Nicuşor Dan nu alege între Grindeanu şi Mureşan şi nici nu mai face experimente. Aşteaptă un acord

Parlamentarii pot începe liniştiţi vacanţa, pentru că nu vom avea Guvern prea curând. Surse apropiate preşedintelui au declarat pentru Observator că Nicuşor Dan nu vrea să aleagă între Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan. Şeful statului ar urma sa lăse partidele să negocieze până ajung la o soluţie de compromis. În cazul puţin probabil în care vor ajunge la un acord, poate fi convocată o sesiune extraordinară în Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan nu se mai grăbeşte acum cu o desemnare de premier, au transmis surse de la Cotroceni pentru Observator. Asta deşi joia trecută preşedintele le cerea partidelor un Guvern până marţi, adică mâine, când este ultima zi de sesiune. De miercuri începe vacanţa parlamentară.

Şeful statului ar urma să temporizeze negocierile pentru că nu ar fi dispus să aleagă între Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan. Consideră, spun surse politice, că nu este corect să fie pus să aleagă între cele două variante.

Nicuşor Dan ar urma să accepte orice variantă, însă să fie una care să aibă o majoritate pro-occidentală.

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Prin urmare, spun surse apropiate preşedintelui, va lăsa partidele să negocieze între ele până ajung la un numitor comun. În cazul puţin probabil în care partidele se înţeleg, poate fi convocată o sesiune extraordinară în Parlament.

Dacă lucrurile nu se clarifică săptămâna aceasta, preşedintele va avea întâlniri şi peste vară cu liderii partidelor, în speranţa că se va ajunge la o soluţie comună.

Însă, în lipsa unui acord scris, tabăra PNL-USR-UDMR nu mai are încredere în PSD. Tocmai din acest motiv, spun surse citate, deşi toţi au spus la mijlocul săptămânii trecute că fac Guvern, acum s-au răzgândit şi nu mai sunt dispuşei sa facă concesii.

Amintim că, în condiţiile în care Guvernul interimar nu poate da ordonanţe de urgenţă, pe proiectele mari pentru ţară, precum PNRR sau SAFE, a existat mereu un acord, inclusiv cu PSD, iar jaloanele se pot rezolva în Parlament, în şedinţe extraordinare.