Anchetă de amploare în Bihor, într-un dosar deschis de DIICOT. Procurorii au descoperit o grupare infracţională care ar fi exploatat sute de bătrâni, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Este vorba despre vârstnici vulnerabili, unii cu dizabilităţi sau afecţiuni psihice, care nu ar fi fost îngrijiţi cum trebuie. În doar 6 ani, peste 400 de suflete au murit în aceste azile. Bătrânii erau îngropaţi pe un câmp, susţin procurorii, iar ajutoarele de înmormântarea ajungeau în buzunarele reţelei.

Aproape 700 de oameni au fost mobilizați la perchezițiile care s-au făcut în această dimineață la azilele grupării din Bihor, de la polițiști angajați ISU până la medici legiști. Cel mai complicat este acum să se facă triajul bătrânilor găsiți în azile. Peste 400 de vârstnici au fost ridicați și duși într-un spital de campanie.

Polițiștii și procurorii DIICOT s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar în vara anului trecut. După un an de investigații în care au strâns probele necesare, au loc și percheziții în acest caz de exploatare a persoanelor vulnerabile. Sunt percheziții care au loc de la primele ore ale dimineții, în cele 27 de locații unde erau ținuți vârstnicii. Surse judiciare spun că din anul 2019 și până acum, peste 2250 de persoane vârstnice s-au aflat în imposibilitatea de a se îngriji singure. Au fost cazate în aceste presupuse centre de îngrijire care sunt în mai multe locații din județul Bihor.

Cine era în spatele grupării

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Cel care stătea în spatele acestei grupări, Viorel Pașca, este un bărbat de 55 de ani care a pus bazele unei asociații caritabile prin intermediul căreia primea în îngrijire persoanele vulnerabile. Acesta era ajutat de membrii familiei sale și au reușit timp de șase ani să câștige peste 13 milioane de lei prin exploatarea victimelor. Concret, o parte din banii îi primeau chiar de la oameni care donau pentru această asociație, în așa fel încât să îi ajute pe vârstnicii aflați în îngrijirea lor.

Cum luau banii victimelor

Și o altă modalitate prin care câștigau bani era prin indemnizațiile primite de persoanele cu dizabilități sau diferite ajutoare primite de persoanele cu dizabilități de la stat și toți banii intrau practic în buzunarele suspecților. În plus, un detaliu foarte șocant al anchetei este acela prin care, potrivit procurorilor DIICOT, membrii grupării ar fi înhumat și îngropat 401 persoane care au decedat în aceste azile timp de șase ani și au primit ajutoarele de înmormântare și la fel banii ajungeau doar în buzunarele membrilor grupării. Aceștia vor fi audiați astăzi de procurorii DIICOT, după finalizarea perchezițiilor.