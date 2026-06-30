Senatorii și deputații au intrat deja în vacanță, iar România a rămas fără un Guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că nu va alege între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, întrucât niciuna dintre variante nu ar trece în acest moment de votul Parlamentului. Surse politice afirmă că șeful statului ar putea accepta un Guvern instalat cu sprijinul voturilor AUR, însă, dacă partidele nu ajung la un acord, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar până în toamnă.

După aproape două luni de criză politică, președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă nominalizare de premier.

Reporter: Acum, când partidele v-au pus pe masă două variante: Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, de ce refuzați să alegeți una dintre ele?

Nicușor Dan: Acum este o certitudine că nu trece și nu vreau să facem un exercițiu: hai să ne jucăm de-a prim-ministrul și de-a desemnarea Guvernului. Eu în continuare nu înțeleg de ce nu a trecut Guvernul Tomac. Eu am făcut două propuneri, le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, n-au trecut. Responsabilitatea e la partide.

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În ciuda blocajului politic, președintele așteaptă ca liderii formațiunilor să continue negocierile până la identificarea unei soluții de compromis. Surse politice susțin că șeful statului ar fi renunțat la liniile roșii și ar accepta acum un Guvern susținut, inclusiv, de voturile parlamentarilor AUR.

"Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă, trebuie să existe un acord, îmi închipui, dar din perspectiva mea eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele și săptămânile următoare, pentru a găsi soluția de compromis cu majoritate​", a declarat Nicușor Dan.

Senatorii și deputații intră de mâine în vacanța de vară, însă Parlamentul ar putea fi convocat într-o sesiune extraordinară la finalul lunii iulie, pentru adoptarea reformelor din PNRR și pentru votul de învestire a unui nou Guvern. În lipsa unui acord politic, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea rămâne interimar până la începutul sesiunii parlamentare de toamnă.