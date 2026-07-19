Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, afirmă că blocajul politic din România ar putea fi depășit fie prin succesiunea unor guverne minoritare, fie prin organizarea de alegeri anticipate, variantă care nu a fost însă discutată și asumată oficial de Partidul Național Liberal. Ciucu susține totodată că PNL ar trebui să dea primul Guvern, invocând lipsa de încredere în PSD, potrivit Mediafax.

Ciucu nu exclude scenariul alegerilor anticipate: "Ar da un imbold să avem un Guvern funcțional" - Profimedia

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că soluția propusă de liberali pentru depășirea actualei crize politice rămâne constituirea unui guvern minoritar condus de PNL, avându-l pe eurodeputatul Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru.

"Domnul Siegfried Mureșan rămâne pe masă din punctul meu de vedere. Este o soluție. Se poate agrea un protocol prin care noi să ne asumăm anumite lucruri. Este important, pentru că noi ne-am pierdut, așa cum am spus, încrederea totală în Partidul Social-Democrat, că primul guvern, dacă ar fi vorba de o astfel de rotativă, să fie dat de către Partidul Național Liberal", a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Ciprian Ciucu a amintit că situația actuală a fost generată de acțiunile PSD, criticând așteptările ca PNL și USR să deblocheze criza politică.

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"România avea un guvern funcțional. Anumite interese ale PSD afectate și au hotărât să dea foc guvernului și implicit țării. Și au picat guvernul. De multe ori sunt întrebați de soluții, cei care nu au creat aceste probleme. În special Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România", spune Ciucu.

În ceea ce privește negocierile politice desfășurate la Palatul Cotroceni, prim-vicepreședintele PNL a criticat poziția președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

"Vedem că după ultimele negocieri de la Cotroceni, în loc să fie mai conciliant, mai stăpânit, domnul președinte al PSD, domnul Grindeanu, din contră, a ieșit la atac. Adică cum își imaginează că cu acest tip de discurs poate să strângă o majoritate?", a susținut primarul general.

Ciucu: Alegerile anticipate ar putea debloca situația politică

"Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiul public, anume alegerile anticipate", a declarat Ciucu.

Acesta a apreciat că un nou vot ar putea conduce la constituirea unei majorități parlamentare capabile să susțină un Executiv.

"Ar da un imbold totuși să avem un guvern funcțional. Ar da un imbold", spune Ciucu, precizând că nu are o analiză privind un eventual rezultat al scrutinului.

"Nu știu cine va câștiga alegerile. Guvernul va fi susținut de o majoritate care să se controleze în urma alegerilor. E doar democratic să fie așa", spune edilul.

În același context, Ciprian Ciucu a făcut referire la posibilitatea unei colaborări între PSD și AUR, invocând moțiunea de cenzură comună.

"Dacă PSD, care a dărâmat guvernul împreună cu AUR, și-ar asumă o astfel de soluție, este doar decizia dânșilor. Pentru că este și logic și normal. În momentul în care o majoritate se formează pentru a dărâma un guvern, acea majoritate este responsabilă să dea un guvern", conchide liderul liberal.