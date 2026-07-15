Ciucu, despre scenariul anticipatelor: "Oamenii se vor mobiliza și alegerile vor da un nou guvern"

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că vede în organizarea alegerilor anticipate o posibilă soluție pentru încheierea crizei politice, subliniind că România a început să se "bulgarizeze".

"Vorbeam despre bulgarizarea României în urmă cu vreun an și ceva, că nu vrem să ajungem aici, uite că aici am ajuns. Adică aceasta e instabilitatea, aceste guverne nefuncționale, alegeri anticipate, reluate de mai multe ori, care nu au dus decât foarte târziu la promovarea unui guvern. Și din păcate și noi am ajuns pe acest drum", a declarat Ciprian Ciucu, la B1. "Dacă politicienii nu vin cu soluții, nu se pot înțelege, oamenii trebuie să vină să voteze, să-și exprime preferințele și să spună în cine au încredere", continuă acesta.

Ce arată unele sondaje

În opinia sa, alegerile anticipate ar putea genera o majoritate politică legitimă și stabilă, capabilă să formeze un nou guvern, subliniind că în ciuda alegerilor repetate din 2024 și 2025, electoratul s-ar mobiliza să vină la urne. "Chiar dacă am avut alegeri repetate destul de curând, 2024, 2025, acum sunt în 2026, eu cred că, dacă pe acest fond, există foarte multă irascibilitate în țară, oamenii vor veni să voteze. Se vor mobiliza. Și atunci, alegerile să dea un nou guvern", declară edilul.

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Acesta a comentat și sondajul realizat de IRES la comanda PSD care arată că dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 40% din voturile celor care declară o opțiune electorală. PSD se situează pe locul al doilea, cu 21%, urmat de PNL cu 17% și USR cu 10%. "Pe mine mă dădeau pe locul 3, cu 2-3 zile înainte de alegeri, și am ieșit pe locul 1 la 12 puncte procentuale aceeași casă. Hai să fim serioși, e o intoxicare", a declarat Ciucu.