Grindeanu îl face pe Bolojan "ayatollah încruntat" şi atacă PNL că blochează formarea unui nou guvern

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că românii, firmele cu capital românesc şi întreaga economie au nevoie de un partener de discuţii "credibil", de un Guvern nou, care să ia rapid decizii.

"Românii, firmele cu capital românesc şi întreaga economie au nevoie de un partener de discuţii credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii. Aş fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a creşte puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investiţiilor, care au un rol vital în menţinerea locurilor de muncă, şi despre planul pentru reducerea fiscalităţii prea mari în cazul românilor cu venituri mici şi medii. Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediaţi de Parlament şi trimişi acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu acelaşi mesaj anti-PSD", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a susţinut că ar fi vorba despre "un joc ridicol" al unora care şapte ani la rând "au stat la putere" fără să aibă "vreun merit electoral".

"Fie băgaţi pe gâtul românilor de Iohannis, fie 'prin ei înşişi', dar cu voturile PSD. Un balet al unor minţi înguste, cu viziuni strâmbe despre economie şi viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziţie, dar - în realitate - sunt tot mai bine înşurubaţi la putere. Lor le transmit: se poate şi fără voi! De la preşedintele Senatului şi până la ultimul reprezentant, toţi plecaţi acasă! În 7 ani aţi dat 4 prim-miniştri - fără să aveţi vreun merit electoral. Sunteţi mânaţi de orgolii, creaţi doar blocaje şi găsiţi pretexte. Acum împroşcaţi cu venin oameni absolut decenţi şi cu o reputaţie profesională ireproşabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitaţi mereu esenţialul. La final de zi, it's the economy!", a mai scris Grindeanu.