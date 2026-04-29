Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de PSD şi AUR, va fi citită astăzi la ora 12:30 în plenul Parlamentului, iar votul final se va da peste fix o săptămână, adică marţi, 5 mai, de la ora 11:00. 

de Redactia Observator

la 29.04.2026 07:08
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, citită astăzi în Parlament Presedintele PSD, Sorin Grindeanu (C), insotit de viceprim-ministrul Marian Neacsu (D) si de Claudiu Manda (S), sustine declaratii de presa la finalul consultarilor cu Presedintele Romaniei, desfasurate la Palatul Cotroceni, miercuri, 22 aprilie 2026. Hepta
29.04.2026, 11:40

Contre în PE din cauza crizei politice din România

Preşedintele grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, a tras miercuri un semnal de alarmă în plenul Parlamentului European privind situaţia din România, referindu-se la moţiunea de cenzură comună PSD-AUR, şi întrebând-o direct pe lidera grupului S&D, Iratxe Perez Garcia, cum s-a ajuns aici, la care aceasta i-a răspuns că PPE-ul face exact acelaşi lucru în Spania.

"Anul trecut poporul român a votat pentru a-şi alege preşedintele şi am fost fericit că în final candidatul AUR nu a devenit preşedintele României, că forţele pro-europene au luptat şi au câştigat. Şi a fost o luptă importantă în România. PPE şi socialiştii au avut împreună mandatul de a reforma România, de a face paşii necesari împreună, cu bornele prezentate de Comisie", a declarat Manfred Weber la dezbaterea privind situaţia din Orientul Mijlociu şi impactul ei asupra preţurilor la energie în Europa.

"Ieri (marţi - n.r.) socialiştii şi partidul AUR împreună au prezentat o moţiune de cenzură împotriva unui guvern stabil proeuropean. Iratxe (Garcia Perez), mă întreb de ce, care este fundalul acestui lucru? Care este raţionamentul pentru a pune sub semnul întrebării acest guvern, împreună cu AUR?", a întrebat-o direct Weber pe lidera socialiştilor.

"Vreau doar să spun că, dacă PPE ar face la fel împotriva unui premier socialist, să pună sub semnul întrebării un premier socialist împreună cu un partid populist de dreapta, am avea mii de iniţiative în PE. Dar nu este stilul meu de a face lucrurile. Eu doar pun întrebarea şi probabil socialiştii vor clarifica dacă vor să continue cooperarea cu AUR pe viitor", a mai spus Weber, care a abordat de mai multe ori în ultimele zile criza politică din România.

Lidera grupului S&D i-a răspuns lui Weber, dar nu a pronunţat numele României. "Domnule (Manfred) Weber, dacă daţi lecţii, fiţi sigur că sunt cele corecte. Vreau să spun că Partidul Popular din Spania încheie înţelegeri cu partidul de extremă dreapta, plecând de la un singur principiu, cel al priorităţii naţionale. Dacă daţi lecţii, fiţi sigur că le daţi pe cele corecte", a mai spus Iratxe Perez Garcia. 

29.04.2026, 11:05

Kelemen Hunor: Nu e normal ca PSD să dea jos Guvernul cu AUR, apoi să ceară iar Coaliţie pro-europeană

Preşedintele UDMR a declarat, miercuri, că a încercat să înţeleagă ce propune PSD după moţiune, care e alternativa, dar nu a reuşit. Ar fi normal, dacă PSD şi AUR dau jos Guvernul, să propună şi o formulă de guvernare pentru că vor demonstra că au majoritate, a mai declarat Kelemen Hunor. "Nu e normal ca PSD să dea jos Guvernul cu AUR, apoi să ceară iar Coaliţie pro-europeană".

29.04.2026, 10:25

PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile de la Guvern și din teritoriu

PSD a anunțat miercuri că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile de la Guvern și din teritoriu. Este vorba despre funcțiile de secretar de stat și de prefect.

PSD a transmis că „toți reprezentanții săi care ocupau funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”.

Anunțul a fost făcut miercuri dimineață prin intermediul unui comunicat de presă.

„Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar. PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, a comunicat PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut luni reprezentanților social-democrați să se retragă din funcțiile guvernamentale. Solicitarea a fost făcută ca urmare a moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan.

29.04.2026, 09:28

Demisii PSD în teritoriu

Subprefectul judeţului Botoşani, Gabriel Galan, a demisionat din funcţie, ca urmare a deciziei Partidului Social Democrat (PSD) de a retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan. Acesta şi-a înaintat demisia din funcţie, însă mandatul său va înceta pe 4 mai, dată la care va recepţiona lucrările de reabilitare a sediului Instituţiei prefectului.

"Demisia este determinată de contextul politic actual şi de decizia de a renunţa la domnul Ilie Bolojan. Aşa cum am declarat şi la preluarea mandatului, sunt un om politic disciplinat şi nu mă abat de la deciziile luate de partid", a declarat Gabriel Galan.

Prefectul judeţului Gorj, Şerban Predescu şi subprefectul Ionuţ-Dinu Drăgoi au demisionat din funcţii, deciziile fiind înaintate Guvernului României.

"A fost o decizie politică, pe care o ştim toţi, o decizie asumată, la solicitarea preşedintelui PSD, am procedat în consecinţă, suntem oameni de echipă şi, dacă am pornit pe un drum, aşa cum am fost recomandat de către conducerea partidului pentru a ocupa această funcţie, la solicitarea conducerii bineînţeles că am renunţat la funcţie. Consider că pe toată perioada în care am activat la Instituţia Prefectului m-am străduit să rezolv toate problemele, legalitatea şi, ca un bilanţ, cred că sunt destui care pot să aprecieze calitatea mandatului meu", a declarat miercuri Şerban Predescu.

 

29.04.2026, 09:26

Ciucu îi răspunde lui Nicuşor Dan

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, afirmă că în România nu există un clivaj real în zona pro-europeană, ci o confruntare între "un sistem ticăloșit", interesat să-și conserve privilegiile, și o mișcare reformistă care încearcă să mențină țara pe linia de plutire.

"Nu avem un "split". Avem un sistem ticăloșit care face totul pentru a-și păstra puterea, privilegiile și banii pe seama românilor și avem o mișcare reformistă care încearcă să țină țara pe linia de plutire. Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e "split-ul". "Pro-european" se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire", scrie primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

Declarația vine după ce președintele Nicușor Dan afirmase că există un clivaj între forțele politice pro-europene și evitase să spună dacă îl susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan.

"E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă, ce am constatat cu toții de mai mult timp, este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Și față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ, moțiune de cenzură, îmi păstrez distanța", a punctat președintele.

29.04.2026, 08:33

PSD şi AUR spun că nu pregătesc o nouă coaliţie de guvernare

PSD şi AUR mai fac un pas împreună ca să dea jos Guvernul. Au depus în Parlament moţiunea de cenzură, care va fi citită astăzi în plen, în care acuză executivul de subminare a economiei naţionale. Actul a fost semnat de 254 de parlamentari care, dacă rămân pe poziţii până săptămâna viitoare, pot dărâma cabinetul Bolojan. Votul decisiv este programat pe 5 mai. În ciuda demersului, Sorin Grindeanu şi George Simion susţin în continuare că nu vor să guverneze împreună. Întrebat dacă PSD mai este un partid „corupt", aşa cum a susţinut în tot acest timp, şeful AUR a ocolit să răspundă. Un răspuns evaziv a oferit şi şeful statului în legătură cu susţinerea lui Ilie Bolojan.

 

29.04.2026, 07:24

Bruxelles, cu ochii pe România

Tensiunile politice sunt atent urmărite şi la Bruxelles. Familiile politice europene fac apel la PSD să revină asupra deciziei de a răsturna coaliţia.

"Am avut discuții cu el (n.r. Ilie Bolojan). Am vorbit cu el la telefon despre aceste evoluții. Și știți, România se află într-o situație (n.r. economică) foarte dificilă. (TAIE) Comisia Europeană, Valdis Dombrovskis și alții sunt foarte interesați ca acest guvern să continue calea reformelor. De aceea, sunt cu adevărat îngrijorat", a declarat Manfred Weber, liderul Partidului Popular European.

"România ar trebui să aleagă stabilitatea și nu radicalitatea. Și ceea ce văd aici este o iresponsabilitate deplină din partea socialiștilor români", transite şi Valerie Hayer, preşedinta Grupului Renew Europe.

În schimb, socialiștii europeni, grup la care este afiliat PSD, dau asigurări că AUR nu va fi cooptat la guvernare. "În ceea ce priveşte România, eu îmi reexprim încrederea totală în Partidul Social Democrat şi în România. Partidul Social Democrat a decis să iasă din Guvernul Român, pentru că nu au acceptat să integreze nicio măsură propusă de ei", a declarat Iratxe Garcia Perez, Lidera grupului socialist din Parlamentul European.

29.04.2026, 07:22

Ce urmează dacă Guvernul Bolojan va fi demis prin moţiune

Guvernul Bolojan va fi demis doar dacă moţiunea de cenzură va fi votată de cel puţin 233 parlamentari. Dacă Guvernul Bolojan va fi demis prin moţiune de cenzura, atunci va rămâne un Cabinet interimar cu puteri limitate, până la instalarea unui nou Guvern votat în Parlament. În acest caz mandatul de premier interimar va fi preluat de unul dintre miniştrii actuali.

Un Guvern interimar nu poate adopta OUG şi nici nu poate iniţia proiecte de lege pentru a le trimite în Parlament. O decizie CCR din 2020 îi interzice preşedintelui să desemneze la sşefia Guvernului un premier demis prin moţiune de cenzură. Iar asta înseamnă că Nicuşor Dan nu îl va putea desemna pe Ilie Bolojan pentru formarea unui nou Guvern.

29.04.2026, 07:21

Moţiunea, citită azi în Parlament

