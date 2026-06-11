Îşi spunea "singurul Hristos" şi îşi crease propria religie ca să abuzeze tinere. Un aşa-zis lider spiritual din judeţul Cluj a fost arestat pentru viol și agresiune sexuală, după ce procurorii au descoperit cum se desfăşurau "spovedaniile" în casa acestuia. Mai multe minore ar fi fost atinse nepotrivit şi fără consimţământ, chiar în timpul ritualurilor religioase. Individul de 66 de ani era un idol pentru familiile fetelor şi le câştiga încrederea înainte să le cheme singure să se confeseze.

Casa în care erau ademenite tinerele este în satul Dealu Negru, comuna Călăţele, într-o zonă extrem de izolată. Înconjurată de pădure, departe de alte locuinţe, aceasta era şi lăcaş de cult pentru adepţii liderului spiritual care se auto-numea "singurul Hristos". Aici ar fi avut loc şi abuzurile.

O fostă adeptă povesteşte ce se întâmpla în timpul ritualurilor

"Profita de femei... în diferite feluri. Când merg ca să se mărturisească şi atunci profita cumva de inocenţa lor, de slăbiciunea lor şi începea să le pipăie, să le sărute", a spus o fostă adeptă.

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"Faptele se petreceau în această anexă de la locuinţa de vară a pastorului amenajată şi folosită şi ca loc de rugăciune fetele ajungeau aici pentru a se regăsi spiritual dar în timpul acestor şedinţe erau pipăite şi atinse într-un mod total nepotrivit", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

"Zvonurile le-am auzit de mulţi ani, doar că nu am luat seamă la ele. Până nu am început să frecventăm mai des. Ştiu că şi-o mărturisit faptele şi că nu se poate lăsa de ele", a mai spus fosta adeptă.

Totul a ieşit la iveală datorită unui procuror care a auzit zvonurile şi le-a luat în serios... prima care a recunoscut ce se întâmpla în timpul ritualurilor este o tânără care la momentul agresiunii avea 17 ani.

"Părinţii mei fac parte din acea adunare din păcate. Ceea ce se petrece acolo este absolut tragic. Oamenii sunt efectiv spălaţi pe creier. (...) Fata de 17 ani mi-a fost cea mai bună prietenă. Am copilărit împreună, acolo la adunare. (...) Fata aia era din familia cea mai devotată acelui lider", a scris un fost adept pe platforma Reddit.

Tânăra a povestit că pastorul - care nu aparţine niciunui cult oficial - a profitat de vulnerabilitatea ei şi a atins-o într-un mod sexual şi fără consimţământ chiar în timpul întâlnirilor spirituale. Scenariul s-a repetat în alte cel puţin 3 cazuri, iar victimele ar fi avut vârste cuprinse între 15 şi 18 ani.

Psiholog: Comportamentul descris arată fenomenul de grooming

"De regulă, aceste comportamente arată fenomenul de grooming. Abuzatorul merge într-un comportament firesc, prietenesc. Caută mai des victima, se împrieteneşte mai uşor cu familia, merge în zona de ajutor şi de sprijin emoţional frecvent şi consistent", a spus Lenke Iuhos, psiholog.

Familiile fetelor îl idolatrizau pe agresor, spun foşti membri ai grupării, aşa că tinerelor le-a fost şi mai greu să spună adevărul. Un an au avut nevoie procurorii să le descopere şi să le convingă să vorbească.

"Oamenii sunt efectiv spălaţi pe creier. (...) Acel lider de cult îi manipulează emoţional, le dă fake infos, se bagă sub pielea oamenilor, le câştigă încrederea, banii şi aparent profită şi de fete tinere", a mai scris fostul adept pe Reddit.

Deşi faptele s-au petrecut în urmă cu trei ani, bărbatul a fost reţinut şi arestat abia acum. NU este singurul caz de acest fel din România. Cel mai celebru rămâne al lui Gregorian Bivolaru, liderul grupării MISA, arestat în Franța la finalul lui 2023. Acesta este cercetat pentru trafic de persoane, viol și agresiuni sexuale comise asupra adeptelor sale, unele minore.

Idei de titlu (Observator style):

Îşi spunea „singurul Hristos” şi ar fi abuzat minore la spovedanie. Casa izolată unde aveau loc ritualurile

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„Singurul Hristos”, liderul spiritual acuzat că abuza minore în timpul ritualurilor. Cum le câştiga încrederea

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Ani de tăcere în jurul unui lider spiritual din Cluj. Cum au ajuns victimele să vorbească despre abuzuri

H2 pentru paragrafe:

Casa izolată din Cluj unde ar fi avut loc abuzurile

(pentru descrierea locului şi a aşa-ziselor spovedanii)

Cum ar fi câştigat liderul spiritual încrederea victimelor şi a familiilor lor

(pentru metoda prin care se apropia de tinere)

O fostă adeptă povesteşte ce se întâmpla în timpul ritualurilor

(pentru mărturiile membrilor grupării)

Prima victimă care a rupt tăcerea avea 17 ani la momentul agresiunii

(pentru partea cu ancheta şi dezvăluirea cazului)

Psiholog: Comportamentul descris arată fenomenul de grooming