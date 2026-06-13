Băiatul de 15 ani din judeţul Timiş, care a ajuns în moarte cerebrală după ce a căzut cu trotineta electrică, a murit. Anunţul a fost făcut pe Facebook de familie, prin mesaje sfâşietoare de rămas-bun.

Băiatul de 15 ani din Timiș care a căzut cu trotineta electrică a murit: "Drum lin către îngeri, copil drag!"

Accidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, după ce adolescentul ar fi plecat de la şcoală, în timpul programului, împreună cu alţi doi colegi. Cei trei circulau pe trotinete electrice, iar la un moment dat băiatul a pierdut controlul direcţiei şi s-a prăbuşit pe asfalt.

Impactul i-a provocat răni extrem de grave. Medicii care l-au îngrijit au fost şocaţi de urmările accidentului, iar tânărul a ajuns în moarte cerebrală. Familia a sperat până în ultimul moment într-o minune, însă vestea morţii lui a fost confirmată prin mesaje publicate pe Facebook.

„Cu inima frântă şi o durere de nedescris în suflet, anunţăm plecarea timpurie din această lume a iubitului nostru fiu, Țucuina Dragoș Florin, la doar 15 ani. Drumul lui s-a oprit mult prea devreme, lăsând în urmă un gol uriaş”, a scris tatăl adolescentului.

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Şi mătuşa băiatului a transmis un mesaj dureros de rămas-bun. „Astăzi, cu inimile frânte de durere, ne luăm rămas-bun de la dragul nostru nepot, Țucuina Dragoş Florin, care a plecat mult prea devreme dintre noi, la doar 15 ani. Nu există cuvinte care să poată descrie golul pe care l-a lăsat în sufletele noastre. Zâmbetul lui, bunătatea şi toate amintirile frumoase pe care ni le-a oferit vor rămâne veşnic în inimile noastre. Te vom iubi şi te vom purta mereu în gândurile noastre. Drum lin către îngeri, copil drag! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris femeia.

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Pe imagini se vede cum băiatul, împreună cu alţi doi prieteni aflaţi tot pe trotinete, circulă cu viteză pe mijlocul străzii. La un moment dat, adolescentul pierde controlul trotinetei şi cade violent pe asfalt. Un şofer care trecea prin zonă a oprit maşina şi a sunat imediat la 112.

Mătuşa băiatului a cerut interzicerea trotinetelor electrice pentru minori

După accident, mătuşa adolescentului, care este cadru medical, a iniţiat o petiţie prin care cere interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori. Cazul a readus în atenţie pericolul la care se expun copiii şi adolescenţii care circulă fără echipamente de protecţie şi fără să respecte regulile de circulaţie.

Reprezentanţii unui magazin care vinde echipamente de protecţie spun că prea puţini părinţi cumpără căşti sau alte accesorii pentru copiii care folosesc trotinete electrice. În ultimele zile, în mediul online au apărut tot mai multe imagini filmate în Timişoara şi în zonele limitrofe, în care adolescenţi circulă cu viteză pe trotinete, pe stradă, uneori pe o singură roată, printre maşini sau tramvaie.

În ultimii trei ani, în România au avut loc peste 400 de accidente grave în care au fost implicate trotinete electrice. Deşi legea prevede ca minorii între 14 şi 16 ani să poarte cască, regula este adesea ignorată. Amenzile pornesc de la 1.000 de lei şi pot ajunge la 2.000 de lei, însă fenomenul rămâne greu de controlat.