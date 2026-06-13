Sezonul concediilor la mare începe tot cu probleme pe litoral. Multe plaje din cea mai râvnită staţiune - Mamaia - sunt pustii. Nu pentru că ar lipsi turiştii, ci şezlongurile şi barurile. Plajele fie au rămas neatribuite, fie nu au toate autorizaţiile. În scandal apar şi numele celor doi procurori din Constanța acuzaţi de corupţie, aflaţi acum în arest.

O săptămână până la vacanţa de vară. Dar pe plajele din Mamaia, preferate de familii, stau la soare doar pescăruşii. "Am venit să vedem distrugerea în masă în Mamaia, oribil".

Zeci de sectoare de plajă de pe tot litoralul, rămase neatribuite, au fost scoase la licitaţie târziu. "Administraţia Națională a Apelor Române are în prezent scoaterea la licitației a 67 de subsectoare de plajă dintre care 20 pot fi închiriate pe o perioada de 10 ani. Opt în Vama Veche, nouă în Mamaia din față cazionului", a declarat Ana Maria Agiu, Apele Române.

Cele mai multe sectoare de plajă rămase neamenajate sunt în centrul staţiunii Mamaia. "Ne-au sabotat, ne-au distrus litoralul pur și simplu. Ceea ce se vede acum e deplorabil, păcat. Suntem la mijlocul lunii și încă suntem la început de drum. E de neînțeles ceea ce se întâmplă cu plajele noastre.Nu mai e o bucurie să vii să le vezi pentru că nu mai ai ce vedea", a declarat Daniel Bocacea, patron pensiune.

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Cei care le vor lua în administrare se vor apuca de treabă abia la finalul lunii. Fără mari speranţe de câştig. "Vara aceasta va fi un haos, dacă mergeți acum pe plajă vedeți iarbă și sediul central al pescărușilor. Ne apucă 5 iulie, 10 când să mai amenajezi plajă?", se plânge Nicolae Bucovală,președinte asociația Patronală Mamaia.

"Suntem singura plajă cu autorizație completă și de la Ministerul Turismului și de la MApN și suntem singurul beach bar din zona. Estimăm că la 1 iulie vom fi complet funcționali. Sezonul asta va fi foarte scurt", spune administratorul unui beach bar din Mamaia.

În scandal apar şi numele procurorilor acuzaţi de corupţie

În tot acest scandal sunt vehiculate şi numele celor doi procurori din Constanța acuzaţi de corupţie. Mai exact, ei ar fi făcut presiuni pentru că anumite sectoare de plajă să le fie atribuite unor oameni de afaceri din anturajul lor.

Anchetatorii spun că cei doi procurori constănțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță, aflaţi acum în arest, ar fi făcut presiuni atât asupra șefului Administrației Bazinale Dobrogea Litoral cât și asupra primarului din Năvodari pentru că plajele de aici să nu mai fie gestionate de cei care le aveau în administrare ci, la următoarele licitații, să ajungă la oameni de afaceri din anturajul lor.

"Cele 76 de sectoare care nu au fost prelungite pe Năvodari, nu au fost prelungite în urmă unei analize instituţionale. Mai departe nu pot să mai adaug nimic în contextul dat", a declarat Stelică Hagi, director ABADL.

Observator a arătat în vara anului 2025 cum multe dintre plajele din Năvodari ar fi funcționat pe o excepție a unei hotărâri de consiliu local. Mai exact, pentru că nu aveau autorizație în lipsa unui PUZ, administratorii susțineau că plajă lor este... un festival.