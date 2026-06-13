Cine vrea facturi mai mici la energie, trebuie să investească în soluţii inteligente. Piaţa vine acum cu mai multe soluţii care promit să-şi amortizeze investiţia - de la pompe de căldură, la ferestre în 3 straturi şi termoizolaţii mai groase, menite să păstreze temperatura constantă în locuinţă. Iar cine îşi construieşte casa de la zero şi vrea să nu mai aibă niciodată grija facturilor uriaşe, se gândeşte la o casă pasivă - care să-şi producă singură energia.

După o iarnă cu facturi uriaşe la energie, mulţi s-au hotărât că trebuie să scape de această grijă.

"Trebuie să ne securizăm bătrâneţea! Pentru mine, o casă pasivă este o investiţie în viitor. O casă eficientizată energetic cu o reducere de până 90%., spune un român.

Datele arată că 9 din 10 români vor să-şi reducă facturile la energie în următorul an. Iar pompa de căldură este una dintre soluţii. Viitorul în materie de construcţii, spun specialiştii.

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Investiţia este una importantă. De câteva zeci de mii de lei, în unele cazuri. Dar costurile ulterioare sunt semnificativ reduse.

"Practic noi nu ardem gaz deloc pentru a ne încălzi. Consumă curent şi pentru un kWATT de curent produce 5 kwATTi de căldură. O familie cu un copil cu un apartament de 3 camere, care locuiesc aici, o medie de 330 de lei pe lună pe curent electric şi aici intră tot.", explică Victor Zaharia, dezvoltator imobiliar.

"Regret faptul că autorităţile din România nu înţeleg necesitatea stimulării pompelor de căldură ca soluţie pentru termoficare. Şi în cazul unei pompe de căldură şi în cazul unei centrale termice dacă nu avem o locuinţă bine izolată costurile pot creşte şi de 3-4 ori.", spune Corina Murafa, specialist în energie.

Şi apartamentele vechi pot deveni eficiente energetic cu investiţii ulterioare.

Sunt multe detalii la care nici măcar nu ne gândim atunci când vine vorba de eficientizarea costurilor facturilor noastre. De exemplu, la ferestre nu trebuie să lipsească banda de etanşare atunci când le montăm, pentru că aceasta ne ajută să menţinem temperatura din locuinţă.

"Doar din partea de etanşare la aer a unei construcţii putem să reducem costul de energie cu 30%. Acum avem tâmplărie foarte importantă din PVC, de la 76 de milimetri în sus, trei rânduri de garnituri. Trebuie să avem neapărat trei foi de sticlă şi baghetă caldă.", explică Darius Bogdan, administratorul unei firme de soluţii sustenabile.

Aici, costurile sunt ceva mai mici. Pentru un apartament de 2 camere, de exemplu, înlocuirea geamurilor termopan costă între 5.000 şi 10.000 de lei, în funcţie de numărul de foi şi calitatea profilelor.

"La ce ajută vata bazaltică? Face o izolaţie foarte bună, este un material care are rezistenţă la foc. Avem nevoie de cel puţin 15cm de vată sau chiar 20 de cm. Cu cât e mai groasă, cu cu atât confortul este mai bun în interior. Practic, factura dumneavoastră în timp este mult mai mică.", spune Cetin Asan, director de vânzări producător vată bazaltică.

"Par mai costisitoare la început, dar dacă am face un calcul pe mai mulţi ani de viaţă ca la maşini şi am calcula şi costul facturilor pe care le plătim an de an la energie o să ne dăm seama că aceste măsuri se amortizează în 15 ani.", precizează Marius Şoflete, specialist în case pasive.

6 din 10 români spun că sunt mult mai atenţi la consumul inutil de energie de când facturile au crescut simţitor.