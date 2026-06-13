Într-o perioadă în care multe sate pierd locuitori și casele vechi se degradează de la un an la altul, sute de voluntari din toată țara demonstrează că patrimoniul poate fi salvat cu pensula în mână. Medici, IT-iști, profesori, arhitecți sau artiști din toată România s-au adunat ca să renoveze, gratuit, zeci de case dintr-un sat românesc. Se întâmplă în Timiș, în cadrul unui proiect unic în țară: Color the Village. În doar trei zile, comunitatea renaște sub ochii lor.

"Soclul va fi o altă culoare, culoarea de sus și atunci vom face geamurile la fel cu albastru și scările vin albastru închis, cum este ușa. Astăzi noi 4 vom termina casa.", spune o artistă.

În acest an, satul Macedonia din județul Timiș a devenit un imens șantier al binelui. Fiecare știe clar ce are de făcut, pentru ca micuța localitate să prindă culoare.

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La casa doamnei Ileana se fac ultimele lucrări. Cu lacrimi în ochi, femeia se învârte pe lângă voluntari.

leana Bondaș, proprietar: Nu am cuvinte...

Reporter: Nu aveați cum să vă renovați căsuța asta?

leana Bondaș, proprietar: Niciodată! E casă veche, din 1913, nu mai am cuvinte, de bucurie, mai vine și brâul, mai vine și la geamuri cu albastru, vă dați seama.

Din echipa care lucrează aici face parte și un IT-ist, care nici nu știa că are abilități de constructor.

Reporter: Cu ce pleci acasă?

IT-ist: Cu experiența de a renova o casă de la 0 și de a vedea cum poți să o faci să arate fain. Aici te dihnești psihic, obosești fizic, dar ești mult mai odihnit psihic si pot să ma întorc cu forțe proaspete la locul de muncă înapoi.

Nu departe, doamna Adriana ne așteaptă să îi vedem căsuța care a prins culoare.

"Asta! Asta e cea mai frumoasă. Era cu totul altfel și mi-au modificat-o de am zis că nu îmi vine să cred că-i casa mea, dar nici nu mai stau înăuntru, că stau aici! Satul ăsta era uitat de lume.", explică Adriana Sârbulescu.

Proiectul se numește Color the Village și este unic în România. Cei care dau culoare satului au venit din toate colțurile țării și din domenii complet diferite.

Reporter: Şi managerul vopsește aici?

Voluntar, manager de resurse umane: De ce nu, așa un fel de teambuilding cu echipa.

Reporter: Ce ați avut de făcut?

Voluntar, manager de resurse umane: Tot ce se vede.. partea de fațadă, gardul , poarta, reparații în prima zi, după care partea de culoare.

"O perie din asta de sârmă ați mai ținut vreodată în mână? Nuu, te înțepi, chiar și prin mănuși, dar înveți, după cum se vede , diferența before and after este uluitoare.", adaugă un voluntar.

"Acum ne ocupăm cu gardul, pe urmă trebuie să îl vopsim și vedem ce taskuri mai primim.", mai spune un voluntar.

De opt ani, voluntarii merg din sat în sat, alternativ în Timiș și Caraș Severin, pentru a salva case cu valoare arhitecturală.

"Aici la Macedonia am găsit acest sat de care știam, dar acum văzându-l îndeaproape am regăsit aici foarte multe case care mai păstrează din specificul satului bănățean. Ne-a convins, ne-a plăcut și iată-ne aici.", spune Radu Trifan, Asociația "Acasă în Banat".

"M-am lăsat pe mâinile lor, am avut încredere, am, iar de la anul familia noastră se implică în voluntariat, mergem la viitorul proiect care va fi.", spune Mariana Mircea, localnică.