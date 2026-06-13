E aproape vacanţa mare, aşa că părinţii aleargă să găsească soluţii pentru programul de vară al copiilor. Cei mai norocoşi sunt în fiecare an cei care au bunicii pe aproape. Ceilalţi notează pe calendar fiecare activitate, cât timp părinţii sunt la serviciu. Dar au de unde alege. O săptămână la afterschool in Bucuresti porneşte de la câteva sute de lei şi poate depăşi 1.000 de lei, iar dacă isi doresc si o tabara la munte sau la mare, părinţii mai scot cel putin 3.000 de lei din buzunar.

Programul de vară e aproape gata. Sofi e pregătită de tabăra urbană din Bucureșți, dar și de programul alături de prietenii ei.

Sofi: Vara asta o să merg la mare și o să mă joc cu prietenii și o să mă duc la bunici.

Reporter: Ce faci când merg părinții la serviciu?

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Sofi: De obicei stau cu bonă mea și ies afară cu trotinetă.

Reporter: Ce-ți place cel mai mult să faci vara?

Sofi: Să merg la piscină și să mă joc cu prietenii.

Reporter: Dar pe telefon stai?

Sofi: Nu prea mult, dar stau.

Reporter: Ai voie? Cât timp? O oră?

Sofi: Mai puțin pentru că mama zice de ce să stau pe telefon când am multe activități de făcut afară.

"Există o regulă strictă, nu e permis accesul cu smartphone-uri. Elevii vin cu ele, le predau la intrare, iar la plecare le pot lua acasă", a declarat Andreea Rotaru, profesoară.

În afară de asta, în cei 900 de lei pe săptămâna, au masă asigurată și multe alte activități în aer liber. "Programul nostru de vară îmbină activități educative cu mișcarea explorarea și distracția. O dată pe săptămâna mergem într-un loc dedicat copiilor unde ne bucurăm de plimbări cu caicaul pe lacul Snagov, plimbări cu bicicletă în pădure, tir cu arcul, tiroliana, jocuri în aer liber. Avem și o pisicina minunată unde ne distrăm toată vara", a declarat Stela Ionescu, fondatorul şcolii.

Cât costă taberele la munte

Cine are curaj şi de escapade în afară Bucureştiului, poate alege taberele de la munte. Rețeta perfectă pentru copiii exploratori de la 8 la 15 ani. Alex și Teddy sunt experţi deja. "Mie îmi place astronomia. Acolo învățăm cum să ne ghidăm după stele. Poți să te ghidezi după carul mare. capătul carului mare este steaua polară. Poți să înveți multe lucruri, nu ai cum să te plictisești. Tabăra este partea mea preferată a anului", spun cei doi.

O săptămâna costă 3700 de lei în total. 24 de specialiști îi sprijină continuu pe copiii care ajung la Izvorul mureșului. "Avem modulul de adăpost, unde învață noduri, cum se montează un cort, astronomie, unde învață tainele cerului, cum să identificăm corect steaua nordului să înțelegem care e diferența dintre astronomie și astrologie. Sunt 2 seri de observații astronomice, avem un profesor de la SMURD care îi învață pe copii cum să vorbească corect la telefon când anunță un caz nefericit, avem modulul de orientare, unde copiii învață cum să lucreze cu harta, cu busola", a declarat Șerban Copoţ, managerul taberei.

La stat, primăriile organizează programe pentru şcoli măcar câte o lună pe vară. La sectorul 1, de exemplu, părinţîi își pot duce copiii la activități între 6 iulie și 14 august. "La Sfinții Voievozi sunt 80 de locuri aprobate, până în momentul acesta sunt 50 ocupate. De la excursii făcute pe jos pe la muzee, expoziții, până la cercuri de robotică. Totul este asigurat de la consiliul local, în cazul în care ventiruiel deoasesc 4.000 de lei per membru de familie pe luna atunci nu se achita decta masă, însemnând 30 de lei pe zi în funcție de prezența copilului", a declarat Daniela Voinea, Sfinţii Voievozi.

Oricum ar fi, efectul este transformator pentru cei mici. Părinții spun că se întorc acasă mult mai disciplinați și mai echilibrați după ce au luat o pauză de la tehnologie.