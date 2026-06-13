Umăr la umăr, stop ambrozie - este deviza care a unit în acest weekend un grup de bucureşteni. Timp de 6 ore, împreună, au curăţat Delta Văcăreşti, ca să oprească dezvoltarea plantei. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici.

"Odată smulsă, ea se tufleşte foarte repede, pe când asta rămâne viguroasă. Vedeţi că este şi o diferenţă de tulpină - amândoi au perişori, frunzele sunt similare, dar totuşi nu sunt la fel!", spune Roxana Hugel, preşedinta Asociaţiei Stop Ambrozie.

Aşa deosebim abrozia de alte plante. În Delta Văcăreşti, buruiana s-a răspândit de-a lungul aleilor și pe diguri, unde astăzi o mână de voluntari au vrut să contribuie la curăţarea ariei protejate.

"Am venit pentru că am un copil alergic la ambrozie. Se chinuie de câţiva ani şi este foarte dificil în fiecare vară să ţii copilul în casă pentru că nu poate ieşi în acest parc lângă care locuim!", spune un părinte.

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Specialiştii spun că acum este perioada perfectă în care putem să dăm o mână de ajutor şi să oprim răspândirea plantei, înainte ca aceasta să intre în perioada de polenizare.

"Îi încurajăm să înveţe cumva să identifice această plantă şi dacă pot pe parcursul lor, în interiorul parcului să o smulgă şi să o lase pe drumul pietruit. Se va usca şi în felul ăsta nu se va regenera. Nu de cosit, nu de tăiat ar fi ideal. În următoarea lună, ea se va regenera şi va da mai multe plante.", explică Mircea Calnegru, director Parcul Naţional Văcăreşti.

Datele arată că în ultimii ani 1 din 5 români a dezvoltat alergie la ambrozie, iar peste 6 milioane de oameni sunt expuşi anual la polenul buruienii. Mihai trece prin coşmarul unei astfel de alergii în fiecare an şi a luat atitudine.

"Când eşti alergic, nu eşti bun de nimic! România este, dacă vă uitaţi pe harta ambroziei, punctul nevralgic al Europei. Nu există nicăieri mai rău decât în România, Bulgaria şi Serbia.", spune Mihai Staicu, alergic la ambrozie.

Alergia la ambrozie apare mai ales între august și octombrie și se manifestă prin strănut repetat, nas înfundat, mâncărimi ale nasului şi ochilor, dificultăţi de respiraţie sau tuse. Medicii avertizează că, netratată, rinita alergică provocată de ambrozie poate evolua în timp catre astm bronșic.

"Este o boală grea, se duce cu medicaţie, poate fi tolerată dar cu pastile toată viaţa. Gândiţi-vă că pe o gămălie de ac aveţi circa 100 de grăuncioare de polen şi în momentul în care respiraţi acest aer, gândiţi-vă în spatele plămânilor dumneavoastră ce se întâmplă!", adaugă Roxana Hugel, preşedinta Asociaţiei Stop Ambrozie.

Legea îi obligă pe proprietarii de terenuri și pe administratorii spațiilor publice să elimine planta înainte de înflorire. Cei care ignoră obligația riscă amenzi de până la 20.000 de lei.