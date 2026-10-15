Formarea guvernului Niculescu a devenit o formalitate, după ce PSD a decis intrarea la guvernare, iar liberalii s-au angajat să dea votul de învestitură. Cu 11 miniştri social-democraţi în cabinet, Luca Niculescu a primit şi o listă de condiţii din partea PSD. Printre ele se numără indexarea pensiilor de anul viitor, dar şi comasarea localităţilor cu mai puţin de 1.500 de locuitori.

11 miniştri va avea PSD în noul cabinet. Odată cu decizia de intrare la guvernare, social-democraţii au prezentat şi aşteptările pe care le au de la premierul desemnat.

Luca Niculescu va trebui să prezinte un raport transparent al deficitului bugetar până la 1 noiembrie. Să rezolve rectificarea bugetară până la aceeaşi dată şi să adopte bugetul pe 2027 până la 1 decembrie. De asemenea, premierul trebuie să se angajeze că nu va creşte taxele în 2027. Şi că va elimina plata CASS pentru mame. Altă cerinţă a PSD este comasarea localităţilor cu mai puţin de 1.500 de locuitori.

"Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele şase luni de guvernare", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

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Când va fi învestit Guvernul Luca Niculescu

Social-democraţii vor şi indexarea pensiilor, de anul viitor.

"Pensiile vor fi indexate cu siguranţă. Nu pot să vă spun cifrele pentru că ar trebui să existe o discuţie cu premierul desemnat. O discuţie cu ministrul desemnat al Finanţelor", a declarat Florin Manole, ministrul propus al Muncii.

De la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat sfârşitul crizei politice.

"Există o foarte mare probabilitate că vom avea marţi un guvern. Pentru că există deja acorduri semnate între premierul desemnat şi partide", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Cot la cot Grindeanu şi cu domnul Bolojan o să voteze un guven marionetă care după şase luni expiră. Peste şase luni se prefac iar că se ceartă", a declarat George Simion, preşedintele AUR.

Calculele arată că guvernul Niculescu se poate baza pe cel putin 280 de voturi în Parlament, mult peste necesarul de 233. Într-un mesaj pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat alegătorilor de ce liberalii vor vota acest guvern.

"Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Explicaţia a primit însă sute de comentarii negative.

Surse Observator spun că revolta electoratului de dreapta a produs tensiuni uriaşe la vârful Partidului Naţional Liberal. Mulţi dintre liderii judeţeni şi-ar dori ca PNL să nu voteze guvernul Luca Niculescu, de teamă că partidul va deconta electoral instalarea unui guvern cu 11 miniştri ai Partidului Social Democrat. De cealaltă parte, Ilie Bolojan susţine că PNL se va retrage în Opoziţie după votul de învestire. Dar nu va ezita să depună o moţiune de cenzură dacă miniştri PSD vor sfida măsurile dorite de liberali.

Alexandru Nazare rămâne singurul ministru neafiliat politic care supravieţuieşte în noul guvern. Ceilalţi independenţi vor ocupa pentru prima oară funcţia de ministru. La Educaţie este propus Sorin Costreie, profesor universitar specializat în filosofia matematicii şi actual consilier al preşedintelui Nicuşor Dan.

La Cultură, Ioana Ciocan, fondatoarea festivalului Art Safari. Ciocan a făcut parte şi din comitetul de înfiinţare a Muzeului Ororilor Comunismului. La Externe ministru va fi Dan Neculăescu, până acum ambasador al României la NATO. Diplomat de carieră, Neculăescu a contribuit la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite.

Bogdan Dumitru va prelua Ministerul Comunicaţiilor, care va avea şi un departament dedicat inteligenţei artificiale. Dumitru este unul dintre fondatorii celei mai cunoscute companii româneşti de securitate cibernetică.

Cel mai nou nume de pe lista de miniştri este Dumitru Chisăliţă, la Energie. Chisăliţă este inginer de peste 30 de ani şi fondator al Asociației Energia Inteligentă.