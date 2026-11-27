Preşdedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că alegerile prezidenţiale nu s-au anulat pentru influenţa rusă, ci pentru că s-a făcut pe campanie plătită netransparent, promovare netransparentă şi folosire abuzivă a reţelor sociale. El a precizat că chestiunea anulării alegerilor, din punct de vedere juridic, în opinia sa, e lămurită dar ce nu este lămurit şi ar fi fost bine ca raportul de care el tot vorbeşte să apară mai devreme, este chestiunea influenţei ruse.

Nicușor Dan: "Alegerile nu s-au anulat pentru influența rusă”. Care au fost, de fapt, motivele deciziei CCR - Profimedia

”În primul rând, mi-aş dori ca lumea să citească raportul respectiv ( al AUR, nr) şi pentru că nu vreau să fie, în spaţiul public, un concurs de afirmaţii şi de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună: aduce sau nu aduce respectivul raport lucruri noi. Eu cred că nu aduce nimic, din analiza pe care colegii mei au făcut-o şi pe care s-a transformat în comunicatul pe care l-am dat”, a declarat Nicuşor Dan la Bruxelles, potrivit News.ro.

Şeful statului a precizat că în acel comunicat a rezumat cele trei motive pe care Curtea Constituţională s-a bazat.

”Unul, candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero şi în mod evident amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea face fără mijloace financiare. Asta a constatat Curtea Constituţională. Ăsta este un fapt pe care Curtea l-a constatat, nu mai e nimic de dovedit. 2. Un candidat Georgescu, spre deosebire de toţi ceilalţi candidaţi care făceau publicitate electorală, confort legii şi puneau pe toate materialele pe care le foloseau, inclusiv în spaţiul informatic, cod de mandatar, candidatul Georgescu avea materiale promoţionale din mai multe surse, nici unul dintre ele marcat. Fapt. Curtea Constituţională l-a constatat. Nu e nimic de discutat. Şi a fost un al treilea element în decizia Curţii Constituţionale, de folosire netransparentă a reţelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor reţelelor sociale”, a declarat Nicuşor Dan.

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Preşedintele a precizat: ”Pentru unul din cele trei motive pe care Curtea Constituţională le-a avut în motivarea sa nu a existat o analiză şi nici nu putea să existe, în 24 de ore, de întreaga utilizare excesivă a algoritmilor reţelilor sociale, pentru care Curtea Constituţională în momentul ăla a spus că există indicii serioase şi care ulterior a fost confirmată. Avem un raport al TikTok care spune că a constatat ulterior că au fost 27.000 de conturi care au acţionat coordonat. Deci asta este explicaţia”.

”Am avut trei motive, două erau evidente de la momentul la care s-a pronunţat, al treilea nu era, erau indicii temenice care s-au confirmat”, a explicat el.

Despre validarea alegerilor parlamentare, preşedintele a menţionat că, "spre deosebire de alegerile prezidenţiale, unde am avut un candidat care avea 3% cu două săptămâni înainte de primul tur şi care a avut 23% alegeri în primul tur, lucru care sociologic nu s-a întâmplat nicăieri, niciodată, în alegerile parlamentare, cu toate imperfecţiunile care există în toate tipurile de alegeri, nu a existat un astfel de eveniment exceptional”.

”Bineînţeles, au fost contestaţii, tot ce se întâmplă de obicei într-un proces electoral, dar nu a existat un eveniment excepţional care să pună în discuţie veridicitatea, validitatea procesului electoral”, a spus Nicuşor Dan.

Despre teoria că, dacă în turul al doilea ar fi intrat Marcel Ciolacu în locul Elenei Lasconi, atunci alegerile nu s-ar mai fi anulat şi s-ar fi mers până la capăt cu votarea, preşeidntele Nicuşor Dan a spus: ”Eu cred că România e stat de drept, în care am avut o autoritate, Curtea Constituţională, cu atribuţii pe procesul de desfăşurare a alegerilor prezidenţiale şi care a acţionat curajos şi necesar faţă de moment”.

Despre raportul promis de el, Nicuşor Dan a spus: ”Noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente? În continuare eu spun că acest raport nu aduce nimic faţă de nişte exemple, faţă de nişte întrebări pe care o doamnă jurnalistă foarte bine pregătită i le-a pus domnului Marian Enache, în februarie 2025. Faţă de acea discuţie în care noi am avut o hotărârea Curţii Constituţionale de patru pagini, foarte bine motivată, dar după aceea a existat o dezbatere în spaţiul public. Şi a existat o doamnă jurnalistă care s-a pregătit foarte bine i-a luat un interviu domnului Marian Enache în care a pus toate întrebările posibile în jurul acestei chestiuni. Domnia sa a răspuns şi cumva, pe chestiuni de procedură juridică constituţională, în opinia mea discuţia s-a închis”.

Nicuşor Dan a menţionat că, ”pe chestiunea de finanţare netransparentă, promovare politică netransparentă, fără cod de mandatar, lucrurile erau clare de atunci, iar pe chestiunea manipulare digitală, lucrurile s-au lămurit între timp”.

”Deci chestiunea anulării alegerilor din punct de vedere juridic, în opinia mea, e lămurită. Ce nu este lămurit şi ar fi fost bine ca raportul de care eu tot vorbesc să apară mai devreme, este chestiunea influenţei ruse. Şi nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani şi până acum. Şi aici sunt elemente, în opinia mea, foarte, foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie şi imi asum responsabilitatea că ar fost mai bine ca lucrurile astea să fie deja în spaţiul public. Şi evident că îl facem, pe influenţa rusă, de 10 ani încoace în România”, a subliniat preşedintele.

Întrebat dacă această influenţă rusă s-ar fi putut resimţi şi în alegerile parlamentare, la o săptămână după cele prezidenţiale anulate, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: ”Da, numai că, atenţie, alegerile prezidenţiale nu s-au anulat pentru influenţa rusă. Din punct de vedere juridic, noi spunem că există o influenţă rusă în România, aşa cum există o influenţă rusă în Europa, în procese electorale, sabotaje, atacuri cibernetice, tot arsenalul războiului hibrid, dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor”.

”Anularea alegerilor, campanie plătită netransparent, promovare netransparentă şi folosire abuzivă a reţelor sociale”, a menţionat el.