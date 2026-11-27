Nicuşor Dan a răspuns vineri la Bruxelles acuzaţiilor lansate de liderul AUR şi fostul său contracandidat la prezidenţiale, George Simion, care susţine că dosarul în care este inculpat pentru instigare publică are o miză politică. Şeful statului a declarat că persoanele care fac în repetate rânduri afirmaţii fără să le probeze nu ar mai trebui luate în serios, indiferent de funcţia pe care o ocupă.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, vineri, la Bruxelles, ce părere are despre acuzaţiile lui George Simion din ziua precedentă, că dosarul său în care este inculpat pentru instigare publică este unul politic.

"Eu am spus asta de mai multe ori şi încerc să fiu cât de obiectiv pot. Când faci o afirmaţie, trebuie să o probezi. Şi când cineva face la rând afirmaţii neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziţia sa în stat, în societate, nu trebuie să fie luată în serios. Eu aşa mă raportez la oameni. Faţă de cineva care o dată, de două, de trei ori spune nişte blufuri, nu mai am ce să reacţionez şi cred că societatea ar trebui să reacţioneze la fel", a afirmat Nicuşor Dan.

În opinia preşedintelui, oamenii trebuie să creadă doar lucrurile care se adeveresc, scrie News.ro.

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George Simion, inculpat pentru instigare publică

Liderul AUR, George Simion, a fost inculpat, joi, pentru instigare publică după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, a spus că membrii Biroului Electoral Central "ar trebui jupuiţi în piaţa publică".

"Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareş Petru Stan, care de 2 ani nu se ocupă decât de opoziţia politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alţi lideri politici din zona suveranistă, toate dosarele, într-un mod total discreţionar, ajung la acest procuror Rareş Stan. Împotriva oricărei practici juridice, am fost chemat aici după un an şi jumătate direct în calitate de suspect pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea juridică şi sunt inculpat", a declarat George Simion, la ieşirea de la audierile de la Parchetul General, în care a fost informat că i-a fost schimbată încadrarea juridică din suspect în inculpat.

Simion mai spune că, în opinia sa, "deja apele s-au împărţit în societatea românească" şi "toată lumea înţelege despre ce e vorba", inclusiv cu acest dosar, că este "un dosar politic".

Liderul AUR susţine că dosarul său penal are o miză politică

În opinia acestuia, acest dosar politic vizează "doborârea partidului AUR", "îngenuncherea" partidului, pentru că a refuzat "în mod repetat" să facă "pace cu sistemul".

"Am refuzat să facem pace cu sistemul, am refuzat să votăm guvernul Veştea, am refuzat să le votăm propunerile lor, aşa că Nicuşor Dan a spus foarte clar, televizat, în ultimele două săptămâni, ce intenţii are şi de cine îi este frică în anul 2028. Ne aşteptăm la Justiţia din România să nu se ocupe de opoziţia politică, să nu facă mascarada pe care a făcut-o cu domnul Călin Georgescu, să nu mă scoată pe mine astăzi în calitate de inculpat aici, la Parchetul General", a mai spus Simion, acuzând, totodată, că Nicuşor Dan este "un dictator".