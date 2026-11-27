Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, la Bruxelles, că PIB-ul României a crescut, iar ţara s-a dezvoltat în aceşti ani. „Pe lucrurile importante suntem bine. Nu trebuie să mai avem aşteptarea ca România să contribuie cu un euro la bugetul Uniunii Europene şi să primească trei. Din acest moment, aşteptarea e ca România să contribuie cu doi euro ca să primească trei euro ”, a explicat şeful statului.

Nicuşor Dan, la Bruxelles: România s-a dezvoltat, trebuie să contribuim mai mult la bugetul UE - Profimedia

„Cred că este important să precizăm chestiunea asta: Produsul Intern Brut al României a crescut şi principalul indicator la care se raportează contribuţia statelor membre ale Uniunii Europene este PIB-ul. România s-a dezvoltat în aceşti ani şi nu trebuie să mai avem aşteptarea ca România să contribuie cu un euro şi să primească trei. Aşteptarea este ca România să contribuie, din momentul acesta, cu doi euro ca să primească trei”, a declarat, joi, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Joi, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, după participarea la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, de la Bruxelles, că a fost desemnat, alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului în următoarele etape ale negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene.

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El a arătat că va susţine cu fermitate un buget european care să ţină cont de nevoile României, să ofere şanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor şi să asigure că ţara noastră îşi poate continua parcursul de convergenţă şi modernizare.