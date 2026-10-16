Nicuşor Dan, despre atacul cu drone de lângă Sulina: "Rusia vrea haos în interiorul UE"

Nicuşor Dan se află la Bruxelles, cu prilejul participării la reuniunea Consiliului European. Preşedintele României a acordat un interviu celor de la Bloomberg în care a vorbit despre relaţia cu SUA, precum şi despre atacul cu drone asupra navei de lângă Sulina.

Nicuşor Dan a declarat că România nu poate susţine cu certitudine că dronele care au atacat nava sunt ruseşti, dar a precizat că prin acel culoar trec nave ucrainene către Turcia. "Nu putem spune tehnic că sunt rusești dronele din Marea Neagră, ce putem este că sute de drone trec în spațiul aerian al României. Dronele care au lovit nava de la Sulina au vizat un coridor prin care Ucraina își transportă mărfurile spre Bosfor. E ușor de înțeles cine ar fi vrut să atace acolo. Noi vom continua să sprijinim Ucraina. Le-am cerut aliaților NATO să ne ajute cu anumite capabilități până când vin cele noi prin SAFE. Sunt convins că vom avea sprijin în acest sens. Rusia vrea haos în interiorul UE", a declarat Nicuşor Dan pentru Bloomberg.

Ce spune Nicușor Dan despre relația România - SUA

Președintele României, Nicușor Dan, a avut un scurt interviu în direct în studioul Bloomberg de la Bruxelles. Nicușor Dan a fost întrebat despre relația României cu SUA. Șeful statului a vorbit despre parteneriatul strategic de lungă durată cu Statele Unite, despre care a precizat că aduce beneficii reciproce.

Articolul continuă după reclamă

"Foarte bune. Deci avem un parteneriat strategic de lungă durată. Și cred că acesta a adus beneficii reciproce pentru ambele țări, deoarece avem cea mai mare bază militară de la Marea Neagră", a declarat Dan, în cadrul interviului. Acesta a continuat vorbind despre baza Kogălniceanu. Șeful statului a amintit încă odată despre sprijinul oferit Statelor Unite la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

"Având această bază, Statele Unite sunt interesate să-și proiecteze forța către alte părți ale lumii, cum ar fi Orientul Mijlociu și estul Mediteranei", a declarat Dan. "Așadar, avem o relație strategică foarte bună cu Statele Unite", a concluzionat Nicușor Dan. În august, șeful statului a mai vorbit despre relația cu SUA, în cadrul unui editorial publicat anterior în Fox News. Șeful statului a precizat că România a investit 2,5 miliarde de euro, în baza Kogălniceanu care urmează să fie un hub strategic de apărare. De asemenea, Statul Român a înzestrat armata română cu tehnică americană precum avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS și tancuri Abrahams, prezentându-le ca pe investiții.

Tot atunci, Nicușor Dan a declarat că România a fost printre primele țări care au oferit SUA sprijin și acces la bazele militare românești, când SUA au cerut ajutor pentru demararea operațiunii „Epic Fury”. Este vorba despre războiul început împotriva Iranului. La acea vreme, decizia României a stârnit controverse.