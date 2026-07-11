Oana Gheorghiu vrea un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Ce spune despre decizia lui Nicuşor Dan

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că, în opinia ei, ar fi bine să vină un guvern minoritar PNL-USR- UDMR. Vicepremierul a mai menţionat că preşedintele Nicuşor Dan a făcut o greşeală, prin nominalizarea lui Adrian Veştea premier, probabil influenţat de nişte informaţii pe care le-a avut din interiorul PNL.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a fost întrebată, într-o emisiune la Digi24, ce tip de guvern ar trebui să vină şi a afirmat că ar fi bine să vină un guvern minoritar PNL-USR- UDMR, ea precizând că sunt nişte miniştri care pot să aibă continuitate, în primul rând în ceea ce priveşte fondurile europene şi celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări.

Oana Gheorghiu: Un guvern minoritar PNL-USR-UDMR ar asigura continuitatea fondurilor europene

"Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL-USR- UDMR. (..) Acest guvern ar fi bine, pentru că sunt nişte miniştri care pot să aibă continuitate şi mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări şi ar fi o continuitate absolut necesară şi ar fi şi firesc", a spus Oana Gheorghiu, la Digi24.

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Despre cât timp ar sta acest guvern în funcţie, Gheorghiu a menţionat că aceste lucruri se pot negocia între cele patru partide.

"Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporţional cu numărul de voturi, cât au în Parlament cele trei partide, împreună şi PSD, cred că se pot găsi nişte modalităţi de a stabili perioadele", a explicat ea.

Vicepremierul a meţionat că "cei de la PSD, atunci când au făcut moţiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească şi la ce urmează".

Oana Gheorghiu consideră "o greşeală" decizia lui Nicuşor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veştea premier

Despre decizia lui Nicuşor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veştea premier, Oana Gheorghiu a menţionat că a fost "o greşeală".

"Cred că Nicuşor Dan a făcut o greşeală, probabil influenţat de nişte informaţii pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că preşedinţia este o instituţie extrem de importantă şi că România are nevoie de o instituţie credibilă. Nicuşor Dan este un om şi cred că asta trebuie să învăţăm, oamenii sunt oameni, indiferent ce funcţie ocupă", a declarat vicepremierul interimar în emisiunea "În faţa ta" de la Digi24.

"Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuţie cu conducerea acelui partid, dar cred că trebuie să reconstruim împreună încrederea în instituţiile statului român", a menţionat Gheorghiu.

Despre o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan la următoarele alegeri prezidenţiale, Oana Gheorghiu a spus că nu a avut nicio discuţie cu acesta pe această temă.

"Nu ştiu să vă spun asta. N-am avut această discuţie. Cred că problemele noastre, la nivelul Guvernului, sunt PNRR, colectarea taxelor şi alte lucruri. Nu am discutat despre ce se va întâmpla la viitoarele alegeri", a afirmat Oana Gheorghiu.