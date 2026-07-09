Partidele politice au primit, în luna iulie 2026, subvenţii de la bugetul de stat în valoare totală de 15.470.004 lei, potrivit datelor prezentate joi de Autoritatea Electorală Permanentă.

Câţi bani au primit partidele de la stat în iulie. PSD, AUR şi PNL au încasat cele mai mari sume - Profimedia

Cea mai mare sumă a fost virată către Partidul Social Democrat, care a primit 5.132.818 lei. PSD este urmat de AUR, cu 3.035.116 lei, şi de PNL, care a încasat 2.794.483 lei.

USR a primit în luna iulie o subvenţie de 1.983.502 lei, iar S.O.S România a încasat 1.319.399 lei. Partidul Oamenilor Tineri a primit 1.063.111 lei.

Sume mai mici au fost virate către PMP, care a primit 72.619 lei, şi Forţa Dreptei, cu 68.956 lei.

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În total, subvenţiile acordate partidelor politice în luna iulie au ajuns la 15.470.004 lei.