Ciucu anunţă că nu va candida la funcţia de vicepreşedinte al PNL. Gheorghiu sau Pîslaru îi pot lua locul

Primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, anunţă că nu va candida pentru postul de prim-vicepreşedinte PNL, deşi are sprijinul larg al colegilor de partid. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu şi ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, s-au înscris, sâmbătă în PNL, iar unul dintre ei ar putea să preia postul de prim-vicepreşedinte, după ce Ciprian Ciucu a anunţat că nu candidează. Un alt posibil candidat pentru acelaşi post este preşedintele Senatului, Mircea Abdudean.

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"Partidul Naţional Liberal va avea mâine un congres esenţial pentru direcţia în care merge România pe termen mediu şi lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziţia de Prim-vicepreşedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susţinere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situaţia de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproşabilă pentru a recâştiga încrederea românilor şi să nu i se arunce permanent în faţă situaţia mea. Ştim cum fac ei", a scris, sâmbătă, pe Facebook, primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu.

Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA

Acesta îşi exprimă convingerea că "este o decizie corectă" faţă de colegii săi. "Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum şi pentru că urmează o luptă grea cu PSD şi cu sistemul, PNL trebuie să deţină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea şi despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competenţă şi integritate pe care să le aducă în lupta pentru România", a mai transmis Ciucu.

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Primarul general al Capitalei anunţă că se va "dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureştenilor". "Am prea multe de făcut pentru a pune oraşul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luaţi aşa! Doar mă repliez pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiţie", a mai transmis liberalul. "Strângeţi rândurile în jurul lui Ilie Bolojan! Sus inima, colegi liberali, sus inima România", a mai declarat Ciprian Ciucu, singurul dintre actualii prim-vicepreşedinţi ai PNL care-l susţine pe Ilie Bolojan şi care era vehiculat pentru a candida pentru acest post la Congresul extraordinar de duminică.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6. Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la acel proiect imobiliar.

El a afirmat că unele persoane s-ar fi folosit de numele său şi s-ar fi cerut nişte sume în campania electorală de anul trecut. "Eu nu am luat niciun leu şi nu am condiţionat emiterea acelor documentaţii de urbanism de primirea unor foloase", susţine Ciucu. El arată că acuzaţiile vin "într-un context prost", dar el se va comporta "ca şi când nimic nu s-a întâmplat" şi va munci pentru oraş. "Voi ţine capul sus, nu voi evita întâlnirile publice şi nici contactul direct cu bucureştenii. Pentru că nu am de ce!", a adăugat el.