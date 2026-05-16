Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu acuză presa: "Nu mă sperie. Nu mă intimidează. Nu renunț"

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu reacţionează, sâmbătă, după acuzaţiile care i s-au adus, întrebându-se de ce atâta efort împotriva unui om fără partid şi fără miză politică şi arătând că este vorba de intimidare şi descurajare, pentru ca oamenii integri să nu mai îndrăznească să se implice. Ea arată că nu o sperie, nu o intimidează şi nu renunţă, şi menţionează că atunci când aprinzi lumina, devii inamicul public numărul 1 al celor care au acţionat zeci de ani pe întuneric iar asta înseamnă că a atins ceva real.

Oana Gheorghiu vorbeşte într-o postare pe Facebook despre "maşinăria de denigrare şi despre de ce nu se opreşte", după acuzaţiile care i-au fost aduse.

"Partidul primeşte bani publici şi îi foloseşte pentru a plăti presă: Antena3, Realitatea, Gândul — trusturi care declanşează campanii de denigrare exact când cineva devine incomod. Apoi se publică un email, se scoate din context, i se lipeşte o etichetă, „trafic de influenţă" şi se pornesc motoarele", spune vicepremierul interimar.

Oana Gheorghiu arată că pe 19-20 ianuarie 2026 a avut loc în guvern o întâlnire publică, înregistrată în RUTI şi comunicată pe pagina sa de Facebook, între reprezentanţi ai grupului Schwartz şi instituţiile române implicate în digitalizare: ADR, MAI, STS, SRI, MAPN, MEDAT.

"Eu am participat la deschidere, maximum o oră. Restul au fost discuţii tehnice între specialişti. De ce grupul Schwartz? Peste 600.000 de locuri de muncă în România şi unul dintre pionierii ecosistemului digital european, orientat către suveranitate digitală. Un proiect din care România ar trebui să facă parte. Pe 12 februarie am trimis un email participanţilor (specialiştii instituţiilor statului au fost la discuţiile tehnice, nu eu) pentru a afla concluziile întâlnirilor şi oportunităţile pentru România. Atât. Un email în care cer informaţii despre o întâlnire publică şi transparentă", explică vicepremierul.

Oana Gheorghiu mai afirmă că "Dragoş Vlad, fostul preşedinte al ADR, a primit acel mail pe 12 februarie, ca toţi ceilalţi şi nu a sesizat atunci pe nimeni privind vreo eventuală presiune".

"Trei luni mai târziu, după ce a fost demis, s-a plâns la Gândul şi Antena3 şi a sugerat mincinos că aş fi încercat să influenţez decizii, deşi nu era în discuţie nicio achiziţie, nicio decizie, niciun contract", subliniază Gheorghiu.

Oana Gheorghiu mai precizează, despre Kaufland (parte a grupului Schwartz), că "a donat 250.000 de euro în 2021, în plină pandemie, după ce secţia ATI de la Piatra Neamţ a ars împreună cu 15 oameni şi a contribuit la construcţia unei noi secţii ATI pentru un spital al statului, când un judeţ întreg rămăsese fără acces la terapie intensivă".

"Spitalul funcţionează. Încă salvează oameni. Sunt recunoscătoare şi o voi spune oricând. Dacă cineva consideră că asta e trafic de influenţă, avem o problemă gravă de înţelegere a ce înseamnă binele public", menţionează ea.

Oana Gheorghiu se întreabă de ce atâta efort împotriva unui om fără partid şi fără miză politică.

"Intimidare şi descurajare. Ca oamenii integri să nu mai îndrăznească să se implice. Domnul Vlad a condus Autoritatea pentru Digitalizarea României patru ani. Nu e nevoie să vă spun cât de digitalizată e România, o vedeţi pe pielea voastră. Eu nu m-am plimbat cu jeturi private. Nu mi-am ascuns ceasurile de presă. Nu mi-am pus oameni prin CA-uri. Am trimis un email ca să cer informaţii despre întâlniri publice. Au transformat asta într-o „încadrare juridică", pentru a distrage atenţia de la adevărata problemă: găurile negre prin care se scurg banii fiecărui român", spune vicepremierul interimar.

Gheorghiu mai spune că aceasta nu este bătălia sa. "E a noastră. E lupta dintre trecut şi viitor. Când aprinzi lumina, devii inamicul public numărul 1 al celor care au acţionat zeci de ani pe întuneric. Asta înseamnă că am atins ceva real. Nu mă sperie. Nu mă intimidează. Nu renunţ. Şi vă cer acelaşi lucru. Nu renunţaţi la indignare. Nu lăsaţi această maşinărie să vă convingă că nu se poate schimba nimic, pentru că exact asta îşi doresc: o societate obosită, care alege să privească în altă parte. România merită mai mult. Iar adevărul iese întotdeauna la lumină", transmite vicepremierul Oana Gheorghiu.

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului a solicitat public, joi, demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu şi a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind întâlniri, corespondenţe şi demersuri instituţionale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituţii ale statului român, inclusiv ADR şi STS.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins acuzaţiile de trafic de influenţă şi spune că informaţiile "lansate de preşedintele-demis al ADR" sunt "complet false".

"Discuţiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret şi niciun caracter comercial. Ele au fost discuţii exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potenţial al instituţiilor statului român", explică Gheorghiu.

Ea mai spune că întâlnirile au fost comunicate public încă din 20 ianuarie şi au fost incluse în RUTI.

"Acest demers nu reprezintă nici trafic de influenţă, nici recomandare de achiziţie, nici vreo formă de presiune. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii şi nu am exercitat niciun fel de influenţă asupra unor proceduri de achiziţie sau de parteneriat", afirmă Gheorghiu.

