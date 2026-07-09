Nicuşor Dan are 2 propuneri pentru a împăca PSD şi PNL. Când ar putea desemna al treilea premier

Guvern "de armistițiu", fie unul tehnocrat, fie unul mixt, adică politic și cu miniștri tehnocrați. Acestea sunt variantele care vor fi discutate luni dimineață, la întâlnirea informală dintre Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, au declarat surse politice citate de Antena 3 CNN.

Nicușor Dan are două propuneri pentru a depăși blocajul dintre PSD și PNL și pentru formarea noului guvern - presidency.ro

Negocierile pentru soluționarea crizei politice sunt în continuare blocate. Președintele Nicușor Dan a spus ieri, la summitul NATO din Turcia, că "nu se degajă nicio soluție" și a precizat că nu-i va propune premieri pe Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, pe motiv că nu au majoritate. Șeful statului a mai spus totodată că nu va accepta un guvern care ar avea nevoie de voturi AUR.

În acelaşi timp, președintele a confirmat ieri că luni, cel mai probabil, va purta discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Ar urma să fie discutate variantele unui guvern de armistițiu, fie tehnocrat, fie mixt, politic și cu miniștri tehnocrați, au declarat surse politice citate de Antena 3 CNN.

PSD a dat azi un comunicat de presă în care face apel către toți parlamentarii și liderii partidelor politice pentru formarea unei majorități parlamentare care să instaleze un nou guvern.

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Amintim că PSD refuză să îi lase pe liberali să guverneze primii în cazul rotativei de guverne minoritare propuse, iar PNL refuză să mai facă alianță cu PSD.

Blocajul politic forțează, practic, revenirea la discuția inițială. Nicușor Dan ar încerca astfel să convingă partidele să accepte o formulă mai neutră, care să nu dea senzația că una dintre tabere câștigă.

Președintele vrea să convingă partidele să accepte una dintre cele două variante, având în vedere că toate formulele propuse în discuțiile de până acum nu sunt acceptate de ambele tabere, au mai spus sursele citate.

Dacă vreuna dintre variante este acceptată, desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier va fi făcută până la sfârșitul săptămânii, iar Guvernul ar putea fi învestit în sesiunea extraordinară a Parlamentului, care începe după 20 iulie, potrivit surselor citate.

Într-un interviu acordat aseară pentru Antena 3 CNN, șeful statului a spus că scenariul alegerilor anticipate este foarte puțin probabil, întrucât toate sondajele spun că "am avea aceeași configurație parlamentară". Totodată, a subliniat că o astfel de decizie ar mări incertitudinea și nu ar aduce o soluție.